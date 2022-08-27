السبت، ٢٩ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
«الحج والعمرة» تعلن إتاحة حجوزات العمرة.. غدًا الأحد
«وفي أنفسكم أفلا تبصرون».. كم كيلو جرام يتحملها أقوى عضو في جسم الإنسان؟ (فيديو)
لحملة الثانوية فأعلى.. وظائف شاغرة بشركة التعدين العربية «معادن»
الإعلان عن مقاعد قبول إضافية بالتخصصات النوعية في جامعة الطائف
تحذير لأصحاب المركبات.. اشتعال «سكوتر» يعمل بالبطاريات داخل سيارة في «سكاكا» (فيديو)
متحدثة التعليم تكشف عن مناهج جديدة لطلاب الابتدائية والثانوية

محليات

«الحج والعمرة» تعلن إتاحة حجوزات العمرة.. غدًا الأحد

«الحج والعمرة» تعلن إتاحة حجوزات العمرة.. غدًا الأحد
٠٤:٣٩:٢٦ م، السبت، ٢٩ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة الحج والعمرة، عن إتاحة حجوزات العمرة بدءًا من غد الأحد الموافق غرة شهر صفر.

وقالت الوزارة على حسابها بموقع “تويتر”: “غدًا غرة شهر صفر، حجوزات العمرة متاحة.. مكة والمدينة في انتظاركم بشوق”.

وكان موسم العمرة انطلق مع بداية شهر محرم لعام 1444هـ، حيث أتاحت وزارة الحج والعمرة التصاريح وحجز المواعيد عبر تطبيق اعتمرنا، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتسهيل الخدمات المقدمة للمعتمرين والزوار لتأدية العمرة بطمأنينة ويسر.

وتضمنت اشتراطات إصدار التصاريح للعمرة سلامة الحالة الصحية بحسب تطبيق توكلنا، فمن تثبت إصابته أو مخالطته لأحد مصابي كورونا يتم إلغاء تصريحه من خلال التطبيق.

الكلمات الدلالية:
اتاحة حجز العمرة الحج والعمرة السعودية وزارة الحج والعمرة

مواد ذات صلة

المزيد
الأمن العام: قادرون على التوصل لمرتكبي الجرائم المعلوماتية بمواقع التواصل

الأمن العام: قادرون على التوصل لمرتكبي الجرائم المعلوماتية بمواقع التواصل

منذ 5 سنوات
تركيب سور لحماية المصلين فوق سطح المسجد الحرام (فيديو)

تركيب سور لحماية المصلين فوق سطح المسجد الحرام (فيديو)

منذ 3 سنوات
بالصور .. إغلاق وكيل «فولكس واجن» بالرياض للتلاعب ببطاقات اقتصاد الوقود

بالصور .. إغلاق وكيل «فولكس واجن» بالرياض للتلاعب ببطاقات اقتصاد الوقود

منذ 6 سنوات
قريباً.. انطلاق مسابقة الأمير سلطان لحفظ القرآن

قريباً.. انطلاق مسابقة الأمير سلطان لحفظ القرآن

منذ 10 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *