«الحج والعمرة» تعلن إتاحة حجوزات العمرة.. غدًا الأحد

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة الحج والعمرة، عن إتاحة حجوزات العمرة بدءًا من غد الأحد الموافق غرة شهر صفر.

وقالت الوزارة على حسابها بموقع “تويتر”: “غدًا غرة شهر صفر، حجوزات العمرة متاحة.. مكة والمدينة في انتظاركم بشوق”.

وكان موسم العمرة انطلق مع بداية شهر محرم لعام 1444هـ، حيث أتاحت وزارة الحج والعمرة التصاريح وحجز المواعيد عبر تطبيق اعتمرنا، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتسهيل الخدمات المقدمة للمعتمرين والزوار لتأدية العمرة بطمأنينة ويسر.

وتضمنت اشتراطات إصدار التصاريح للعمرة سلامة الحالة الصحية بحسب تطبيق توكلنا، فمن تثبت إصابته أو مخالطته لأحد مصابي كورونا يتم إلغاء تصريحه من خلال التطبيق.