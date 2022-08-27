السبت، ٢٩ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
لحملة الثانوية فأعلى.. وظائف شاغرة بشركة التعدين العربية «معادن»
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فرص

لحملة الثانوية فأعلى.. وظائف شاغرة بشركة التعدين العربية «معادن»

لحملة الثانوية فأعلى.. وظائف شاغرة بشركة التعدين العربية «معادن»
٠٤:٠٧:٢٦ م، السبت، ٢٩ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت شركة التعدين العربية (معادن) عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى، للعمل بفروع الشركة والمصانع التابعة لها في المملكة، وذلك وفقاً للمسميات الوظيفية التالية:

المسميات الوظيفية و المتطلبات:

1- مهندس أول ، الموثوقية الميكانيكية II
Senior Engineer, Mechanical Reliability II

2- مشرف خدمات المصفاة
Superintendent, Refinery Services

3- مشرف , مشغل أول Supervisor, MOH

4- مشرف يومي , مشغل أول Supervisor, MOH Day

5- أخصائي ثالث موارد بشرية ، HR Business Partner III

طريقة التقديم:

ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة: اضغط هنا

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العربية للتعدين طريقة التقديم فرص مشرف أول وظائف شاغرة

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