لحملة الثانوية فأعلى.. وظائف شاغرة بشركة التعدين العربية «معادن»
تواصل ـ فريق التحرير:
أعلنت شركة التعدين العربية (معادن) عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى، للعمل بفروع الشركة والمصانع التابعة لها في المملكة، وذلك وفقاً للمسميات الوظيفية التالية:
المسميات الوظيفية و المتطلبات:
1- مهندس أول ، الموثوقية الميكانيكية II
Senior Engineer, Mechanical Reliability II
2- مشرف خدمات المصفاة
Superintendent, Refinery Services
3- مشرف , مشغل أول Supervisor, MOH
4- مشرف يومي , مشغل أول Supervisor, MOH Day
5- أخصائي ثالث موارد بشرية ، HR Business Partner III
طريقة التقديم:
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