لحملة الثانوية فأعلى.. وظائف شاغرة بشركة التعدين العربية «معادن»

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أعلنت شركة التعدين العربية (معادن) عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى، للعمل بفروع الشركة والمصانع التابعة لها في المملكة، وذلك وفقاً للمسميات الوظيفية التالية:

المسميات الوظيفية و المتطلبات:

1- مهندس أول ، الموثوقية الميكانيكية II

Senior Engineer, Mechanical Reliability II

2- مشرف خدمات المصفاة

Superintendent, Refinery Services

3- مشرف , مشغل أول Supervisor, MOH

4- مشرف يومي , مشغل أول Supervisor, MOH Day

5- أخصائي ثالث موارد بشرية ، HR Business Partner III

طريقة التقديم:

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