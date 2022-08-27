خطوة مفاجأة.. روسيا تُعلن استعدادها لبدء محادثات مع أوكرانيا بشروط

تواصل – فريق التحرير:

أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف، أن روسيا مستعدة لمحادثات مع زيلينسكي وفقا لشروط معينة.

وأوضح أن هذه المحادثات ستعتمد على كيفية تطور الأحداث، لافتًا إلى أن روسيا كانت مستعدة من قبل، للقاء زيلينسكي.

وأضاف أن موسكو لن توقف حملتها حتى لو تخلت كييف رسميا عن تطلعاتها للانضمام إلى الناتو، مؤكدًا أن الأسلحة الأمريكية التي تم تزويد أوكرانيا بها لم تشكل تهديدًا حقيقيًا بعد.

وفي وقت سابق، أكد ميدفيديف أن موسكو لن توقف حملتها العسكرية في أوكرانيا حتى لو تخلت كييف رسميا عن تطلعاتها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وأشار إلى أن تخلي أوكرانيا عن مشاركتها في حلف شمال الأطلسي هو أمر حيوي الآن، لكنه بالفعل غير كاف من أجل إحلال السلام.

من ناحية أخرى، كشف مستشار زيلنسكي أن المفاوضات مع الجانب الروسي بمثابة حكم بالإعدام على أوكرانيا والرئيس يعارضها، مؤكدًا أن روسيا ستستغل أي توقف للقتال كي تعيد التعبئة وتشن هجوما أقوى على أوكرانيا.

يذكر أن روسيا وأوكرانيا، عقدتا عدة جولات من المحادثات بعد بدء الغزو، لكنهما لم يحرزا أي تقدم ولا توجد احتمالات تذكر لاستئنافها.