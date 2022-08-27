مكافأة “مليون ريال” لمن يعثر على رجل الأعمال تركي الدوسري المفقود بالرياض (فيديو)

تواصل- فريق التحرير

أعلن المواطن فيصل الدوسري عن مكافأة مليون ريال لمن يعثر على شقيقه رجل الأعمال تركي الدوسري الذي اختفى في ظروف غامضة بالرياض.

وقال فيصل في مقطع فيديو نشره على “تويتر”، “أعلن عن مكافأة مالية بمبلغ مليون ريال لمن يعثر على أخي تركي بن عبد الهادي بن سالم الهواشلة الدوسري مني أنا شخصيا أخوه فيصل”.

كان المواطن رجل الأعمال “تركي الدوسري”، اختفى قبل أكثر من ٢٠ يومًا في ظروف غامضة أقلقت ذويه الذين لا يعلمون عنه إلا أنه ذهب لإخراج مكفوله من مستشفى الشميسي في الخامس من الشهر الجاري، وبعدها توارى عن الأنظار، مناشدين بالبحث عنه وتعاون الجميع معهم للعثور عليه.

وسبق أن قال شقيقه فيصل: “ذهب تركي لإخراج عامل على كفالته وانقطع فجأة، فعلمنا أن الأمر طارئ وغريب، فكررنا عليه الاتصال دون تجاوب، حتى أبلغنا الجهات الأمنية”.