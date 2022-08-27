السبت، ٢٩ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
مكافأة “مليون ريال” لمن يعثر على رجل الأعمال تركي الدوسري المفقود بالرياض (فيديو)
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محليات

مكافأة “مليون ريال” لمن يعثر على رجل الأعمال تركي الدوسري المفقود بالرياض (فيديو)

مكافأة “مليون ريال” لمن يعثر على رجل الأعمال تركي الدوسري المفقود بالرياض (فيديو)
٠٣:٢٧:٤٩ ص، السبت، ٢٩ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

أعلن المواطن فيصل الدوسري عن مكافأة مليون ريال لمن يعثر على شقيقه رجل الأعمال تركي الدوسري الذي اختفى في ظروف غامضة بالرياض.

وقال فيصل في مقطع فيديو نشره على “تويتر”، “أعلن عن مكافأة مالية بمبلغ مليون ريال لمن يعثر على أخي تركي بن عبد الهادي بن سالم الهواشلة الدوسري مني أنا شخصيا أخوه فيصل”.

كان المواطن رجل الأعمال “تركي الدوسري”، اختفى قبل أكثر من ٢٠ يومًا في ظروف غامضة أقلقت ذويه الذين لا يعلمون عنه إلا أنه ذهب لإخراج مكفوله من مستشفى الشميسي في الخامس من الشهر الجاري، وبعدها توارى عن الأنظار، مناشدين بالبحث عنه وتعاون الجميع معهم للعثور عليه.

وسبق أن قال شقيقه فيصل: “ذهب تركي لإخراج عامل على كفالته وانقطع فجأة، فعلمنا أن الأمر طارئ وغريب، فكررنا عليه الاتصال دون تجاوب، حتى أبلغنا الجهات الأمنية”.

 

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اختفاء تركي الدوسري الرياض تركي الدوسري مكافأة مليون ريال

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