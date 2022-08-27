ما هي أغرب الأشجار والنباتات في المملكة؟.. ناشط بيئي يكشف

تواصل- فريق التحرير

كشف الناشط البيئي، سعيد السهيمي، بـ”سفير الطبيعة” عن أغرب النباتات والأشجار في المملكة.

وقال السهيمي، لـ العربية نت”، إن “المملكة غنية بالعديد من النباتات المعروفة بغرابتها على مستوى العالم، ومنها نبات اللبخ العملاق وهو نبات موجود في جنوب الجزيرة العربية. هو نبات ضخم جداً يوازي ارتفاع المباني التي تتجاوز 10 أدوار، وله ثمرة تؤكل”.

وأشار إلى نبات الضبر، قائلاً إنه “نبات غريب له ثمار، وهو نبات نادر ومعمر ولا يتواجد إلا في جنوب الجزيرة العربية”، وكذلك نبات النشم الذي “له أغصان مربعة وليست مستدير كباقي الأشجار”.

وأوضح أنه يسعى إلى كتابة مؤلف يحكي قصته وقصة رحلاته، لتوثيق أجمل المواقع في السعودية وقصة الرحلات البيئية التي قام بها وما صادفه خلالها، وتوثيق ما اكتشفه من النباتات.

وأكد أن الكثير من النباتات في الجزيرة لم يتم حصرها، ولذلك هو يريد أن ينقل “الصورة من واقع الميدان” ويوثقها في كتاب.

وكشف السهيمي، أنه نشر أكثر 23 ألف تغريدة على منصة “تويتر” لمشاركة أهم المعلومات عن أغرب النباتات والأشجار والمواقع في المملكة وأهم المعلومات الزراعية.