في إثيوبيا.. أمريكا تطالب جميع الأطراف بوقف القتال والدخول في حوار

تواصل – فريق التحرير:

دعت السفارة الأمريكية في إثيوبيا اليوم، جميع الأطراف المسلحة على خفض التصعيد والدخول في حوار، معربة عن قلق واشنطن إزاء الغارات الجوية على مدينة مقلي.

وأعلنت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل، أن المنظمة تُدين بشدة الغارة الجوية على مقلي عاصمة تيجراي بإثيوبيا.

الغارة الجوية على مقلي أصابت روضة أطفال وقتلت عدة أطفال وأصابت آخرين، ندعو جميع الأطراف إلى الموافقة على وقف فوري للأعمال العدائية في إثيوبيا.

المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: ندعو كل الأطراف في إثيوبيا إلى وقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين.

يأتي هذا في الوقت الذي قصف فيه الطيران العسكري الإثيوبي، مدينة ميكيلي، عاصمة إقليم تيجراي، في تصعيد حاد للقتال بين القوات الحكومية ومتمردي جبهة تحرير شعب تيجراي، فيما دعت الحكومة الفيدرالية التي يرأسها أبيي أحمد آبي السكان إلى الابتعاد عن الأهداف العسكرية.

وقبل يومين انتهت هدنة استمرت بين الطرفين، خمسة أشهر، حيث تتبادل الحكومة ومتمردو جبهة تحرير شعب تيجراي المسؤولية عن استئناف القتال على الحدود الجنوبية الشرقية للإقليم.