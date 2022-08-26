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خسائر كبيرة لبورصة وول ستريت بعد تصريحات فيدرالي أمريكا عن التضخم
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خسائر كبيرة لبورصة وول ستريت بعد تصريحات فيدرالي أمريكا عن التضخم

خسائر كبيرة لبورصة وول ستريت بعد تصريحات فيدرالي أمريكا عن التضخم
٠٢:٢٥:٤٩ ص، السبت، ٢٩ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

مُنيت بورصة وول ستريت بخسائر كبيرة، وذلك عقب تصريحات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن تداعيات التضخم.

وفي وقت سابق، كشف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أن ارتفاع نسبة التضخم سيؤثر على سوق العمل، وسيتسبب في أزمة كبيرة نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادي.

وأكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، أن ارتفاع التضخم سيؤثر على سوق العمل، وأنه على الجميع التصدي للتضخم منعا لتفاقم الخسائر.

وأوضح أنه من المحتمل أن نواصل رفع سعر الفائدة لبعض الوقت لمحاربة التضخم،  وأن القرار بشأن الرفع المحتمل لسعر الفائدة في ديسمبر يعتمد على البيانات، مؤكدًا أن سوق العمل قوي ولكنه غير متوازن، وأن إعادة ضبط الأسعار والسيطرة على التضخم ستحتاجان إلى بعض الوقت.

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وأضاف أن الاقتصاد الأمريكي يتباطأ عما وصل إليه في 2021، مشيرًا إلى أن التضخم المرتفع موجود في صلب الاقتصاد الأمريكي.

وأكد أن التضخم الحالي نتيجة الطلب المرتفع والحد من العرض، وأنه كلما ارتفع التضخم كلما زادت التوقعات ببقائه مرتفعا، لافتًا إلى أن ارتفاع التضخم سيتسبب بأزمات معيشية للأسر.

وبين أن الولايات المتحدة ملتزمة بإيجاد توازن بين العرض والطلب في الاقتصاد العالمي، وأنها تريد تجنب الوصول إلى ركود اقتصادي بإجراءات سريعة.

الكلمات الدلالية:
أمريكا الاحتياطي الفيدرالي التضخم بورصة وول ستريت سوق العمل

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