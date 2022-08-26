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قبل بدء الدراسة.. أهم 5 ميزات لحافلات النقل التعليمي المرخصة

قبل بدء الدراسة.. أهم 5 ميزات لحافلات النقل التعليمي المرخصة
٠١:٥٦:١٤ ص، السبت، ٢٩ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

عددت الهيئة العامة للنقل، مزايا حافلات النقل التعليمي المرخصة، وذلك قبل أيام من انطلاق العام الدراسي الجديد 1444 هـ.

وأوضح الحساب الرسمي للهيئة على تويتر، أن الحافلات تشمل 5 مزايا هي:

1- توفير نقل آمن وملائم للطلاب والطالبات

2- خاضعة لاشتراطات وضوابط الهيئة العامة للنقل

3- مرتبطة تقنيا بوزارة النقل

4- تكفل الدخول إلى المنشآت التعليمية

5- حماية لحقوق الطلاب والطالبات

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وسبق أن قالت وزارة التعليم، إن العام الدراسي الجديد 1444هـ، سيكون آخر سنوات الدراسة بنظام المقررات للصف الثالث الثانوي.

وأوضحت الوزارة في الخطط الدراسية للصف الثاني الثانوي (مسارات) للعام الدراسي 1444، أنه سيستمر تطبيق نظام المقررات على الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 1444، على أن يبلغ زمن الحصة الدراسية (50) دقيقة لجميع صفوف المرحلة الثانوية في نظام المسارات، ونظام المقررات، بحسب “عكاظ”.

وشددت الوزارة على ضرورة رجوع المدارس لدليل حصص الإتقان لتوضيح متطلباتها وآلية تطبيقها، على أن تكون المواد الاختيارية للسنة الثانية في المسار الشرعي للعام الدراسي الجديد هي قراءات (1) وقراءات (2) فقط.

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الكلمات الدلالية:
الدراسة العام الدراسي الهيئة العامة للنقل حافلات المدارس

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