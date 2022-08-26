جامعة شقراء تُعلن عن توفر مقاعد إضافية في هذه التخصصات

تواصل- فريق التحرير

أعلنت جامعة شقراء عن تخصيص عدد من المقاعد الإضافية في التخصصات الصحية والهندسة والحاسب الآلي والكلية التطبيقية.

وأكدت الجامعة عبر حسابها على “تويتر”، أنها ستجري فرزًا إضافيًا وأخيرًا للمتقدمين الذين لم يسبق ترشيحهم في القبول الإلحاقي.

وأضافت أنه يمكن للطلاب الدخول إلى بوابة القبول الإلحاقي في موعد أقصاه الساعة الخامسة من مساء يوم السبت المقبل الموافق 29 محرم الجاري.

وفي سياق آخر، أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، زيادة إضافية بنسبة 10٪ على مقاعدها الدراسية.

وأوضحت أن القرار يأتي استجابة للتوجيهات، ورغبة في قبول أكبر عددٍ من أبناء وبنات الوطن.

كما سيتم إرسال رسائل للمرشحين من المتقدمين على البوابة الإلحاقية مساء اليوم الجمعة، والجامعة ترحب بالمقبولين، وتتمنى لهم التوفيق.