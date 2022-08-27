“عُثر عليه مكبل القدمين”.. تفاصيل صادمة في قضية المواطن قتيل فندق المغرب

تواصل- فريق التحرير

كشف مواطن صديق قتيل فندق المغرب تفاصيل جديدة بشأن واقعة قتل صديقه “موسى العنزي” على أيدي مجموعة من حراس الأمن يعملون في الفندق، الذي يقيم فيه بمدينة الدار البيضاء بالمغرب.

وقال سلطان خليف، في تصريحات لـ”العربية.نت”، إن صديقه الأربعيني “موسى” الذي يعمل معلماً للغة الإنجليزية والذي قتل في المغرب، لم يكن لديه أي خلاف مع أحد في المغرب، فهي المرة الأولى التي يسافر فيها إلى المغرب، ولم يقضِ به سوى 8 أيام، وكان يخطط للعودة خلال يومين قبل وفاته.

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وأوضح أنه تم العثور عليه مكبل القدمين في أحد أروقة الفندق، ووُجدت عليه آثار ضرب في الوجه والصدر”.

وقال خليف:” أنا مستغرب ومتفاجئ مما حدث، لاسيما أنه من الأشخاص الطيبين وليس لديهم أي ميول للاختلاف مع الآخرين، فهو إنسان محبوب”.

وأضاف : “آخر لقاء جمعني بصديقي “موسى” كان قبل سفره، وحتى الآن غير مصدق لما حدث، ولكن في النهاية الصبر من صفات المؤمنين، وهذا واجبنا جميعاً أن نحتسب الأجر من الله”.

فيما أكد عم القتيل “موسى” أن ابن أخيه ذهب إلى المغرب مرافقاً لأحد أصدقائه المريض بالسرطان للعلاج، لافتاً إلى أن سفارة المملكة بالرباط تواصلت معهم؛ ووعدتهم بإنهاء إجراءات نقل جثمان القتيل إلى المملكة.