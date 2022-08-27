السبت، ٢٩ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
“عُثر عليه مكبل القدمين”.. تفاصيل صادمة في قضية المواطن قتيل فندق المغرب
جرائم الملشيات لا تنتهي.. صحفي يمني يتعرض للتعذيب في سجون الحوثي
في إثيوبيا.. أمريكا تطالب جميع الأطراف بوقف القتال والدخول في حوار
خسائر كبيرة لبورصة وول ستريت بعد تصريحات فيدرالي أمريكا عن التضخم
بالفيديو.. بطولة شباب تنقذ عائلتين من الغرق في سيول وادي تربة
قبل بدء الدراسة.. 5 ميزات لحافلات النقل التعليمي المرخصة

محليات

“عُثر عليه مكبل القدمين”.. تفاصيل صادمة في قضية المواطن قتيل فندق المغرب

“عُثر عليه مكبل القدمين”.. تفاصيل صادمة في قضية المواطن قتيل فندق المغرب
٠٣:٠٠:٤٣ ص، السبت، ٢٩ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أغسطس ٢٠٢٢
0
تواصل- فريق التحرير
كشف مواطن صديق قتيل فندق المغرب تفاصيل جديدة بشأن واقعة قتل صديقه “موسى العنزي” على أيدي مجموعة من حراس الأمن يعملون في الفندق، الذي يقيم فيه بمدينة الدار البيضاء بالمغرب.
وقال سلطان خليف، في تصريحات لـ”العربية.نت”، إن صديقه الأربعيني “موسى” الذي يعمل معلماً للغة الإنجليزية والذي قتل في المغرب، لم يكن لديه أي خلاف مع أحد في المغرب، فهي المرة الأولى التي يسافر فيها إلى المغرب، ولم يقضِ به سوى 8 أيام، وكان يخطط للعودة خلال يومين قبل وفاته.
اقرأ أيضا
وأوضح أنه تم العثور عليه مكبل القدمين في أحد أروقة الفندق، ووُجدت عليه آثار ضرب في الوجه والصدر”.
وقال خليف:” أنا مستغرب ومتفاجئ مما حدث، لاسيما أنه من الأشخاص الطيبين وليس لديهم أي ميول للاختلاف مع الآخرين، فهو إنسان محبوب”.
وأضاف : “آخر لقاء جمعني بصديقي “موسى” كان قبل سفره، وحتى الآن غير مصدق لما حدث، ولكن في النهاية الصبر من صفات المؤمنين، وهذا واجبنا جميعاً أن نحتسب الأجر من الله”.
فيما أكد عم القتيل “موسى” أن ابن أخيه ذهب إلى المغرب مرافقاً لأحد أصدقائه المريض بالسرطان للعلاج، لافتاً إلى أن سفارة المملكة بالرباط تواصلت معهم؛ ووعدتهم بإنهاء إجراءات نقل جثمان القتيل إلى المملكة.
الكلمات الدلالية:
المغرب المملكة قتيل المغرب موسى العنزي

مواد ذات صلة

المزيد
شرطة مكة: القبض على مواطن تحرش بـ«قاصر» ووثق جريمته بمقطع فيديو

شرطة مكة: القبض على مواطن تحرش بـ«قاصر» ووثق جريمته بمقطع فيديو

منذ سنتين
كيف تحمي أطفالك من مخاطر الـ«يوتيوب»؟.. «خبير تقني» يوضح (فيديو)

كيف تحمي أطفالك من مخاطر الـ«يوتيوب»؟.. «خبير تقني» يوضح (فيديو)

منذ سنتين
«العمل» تتدخل لإنقاذ 104 موظفين وموظفات فصلتهم شركة بجازان

«العمل» تتدخل لإنقاذ 104 موظفين وموظفات فصلتهم شركة بجازان

منذ 4 سنوات
وزير الإعلام: قيمة الصادرات تجاوزت 208 مليارات ريال رغم جائحة كورونا (فيديو)

وزير الإعلام: قيمة الصادرات تجاوزت 208 مليارات ريال رغم جائحة كورونا (فيديو)

منذ 6 أشهر

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *