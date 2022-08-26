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تنبيه متقدم من“الأرصاد”: ضباب وأمطار على هذه المناطق حتى الصباح

تنبيه متقدم من“الأرصاد”: ضباب وأمطار على هذه المناطق حتى الصباح
١٢:٠٢:٢٦ ص، السبت، ٢٩ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوّن ضباب على عدد من مناطق المملكة.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، على هذه المناطق:

1 – منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي والحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد”.

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2 – منطقة عسير، وتشمل “النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وظهران الجنوب وسراة عبيدة”.

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3 – منطقة جازان، وتشمل “أبو عريش وأحد المسارحة والطوال وبيش وصامطة وصبيا وضمد وفرسان والدرب والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي ولافطيحة وفيفا وهروب”.

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وأشار المركز إلى أن الحالة التي بدأت الساعة الـ 12 صباحًا، تستمر –بمشيئة الله-  حتى الصباح.

فيما توقع المركز الوطني للأرصاد، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول امطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وزخات من البرد ومصحوبة برياح نشطة وتدني في الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية.

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يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية الصيفية، حيث تتعرض مناطق مختلفة من المملكة، وخاصة مكة والمدينة، لهطول أمطار رعدية غزيرة أدت إلى جريان السيول والأودية، مصحوبة برياح نشطة قوية مثيرة للأتربة والغبار، ترتفع درجات الحرارة على أكثر من منطقة.

الكلمات الدلالية:
أمطار الأرصاد جازان حالة الطقس ضباب عسير

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