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وفاة 22 شخصًا وتأثر 340 ألفًا آخرين جراء الفيضانات في هذه الدولة
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وفاة 22 شخصًا وتأثر 340 ألفًا آخرين جراء الفيضانات في هذه الدولة

وفاة 22 شخصًا وتأثر 340 ألفًا آخرين جراء الفيضانات في هذه الدولة
١٢:٠٩:٤٨ ص، السبت، ٢٩ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- واس

أعلنت الأمم المتحدة أن 22 شخصًا لقوا مصرعهم -ابتداءً من 16 أغسطس- فيما تأثر 340 ألفا آخرين من جراء الفيضانات الكارثية التي ضربت 11 محافظة من أصل 23 محافظة في تشاد.

وأفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في المؤتمر الصحفي اليومي، أن الفيضانات ألحقت أضرارا جسيمة بالمنازل، والبنية التحتية، والأراضي الزراعية، والماشية، مشيرًا إلى أنها أدت إلى ارتفاع شديد في معدلات الإصابة بالملاريا وزاد المخاوف بشأن تفشي الكوليرا.

وقال دوجاريك: “إن الأمم المتحدة تدعم- بالتعاون مع شركائها في المجال الإنساني- جهود الاستجابة التي تقودها الحكومة، بهدف توفير المساعدة المنقذة للحياة، بما في ذلك الغذاء والخدمات الصحية والمأوى والإمدادات الأساسية الأخرى”.

وأكد أن الأمم المتحدة وصلت حتى الآن إلى حوالي 30 ألف شخص في الشرق وفي إنجمينا، مبيناً أن المنظمة تعمل على تكثيف جهودها للوصول إلى المزيد من الأشخاص.

الكلمات الدلالية:
الامم المتحدة الفيضانات تشاد

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