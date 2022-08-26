“تعليم جدة” يُنهي استعداداتِه لاستقبال 700 ألف طالب في العام الجديد

تواصل – واس:

أعلنت إدارة تعليم جدة، أنها أنهت كافة استعداداتها لاستقبال أكثر من 700 ألف طالب وطالبة، بعد غدٍ الأحد في مختلف المراحل الدراسية بعد عودتهم من الإجازة الصيفية، ليستكملوا رحلتهم التعليمية للعام الدراسي الجديد مع معلميهم ومعلماتهم.

وأوضحت أنه جرى تهيئة المدارس خلال الفترة الصيفية، إلى جانب تنفيذ و تجهيز المشاريع التعليمية الجديدة التي أُنجزِت خلال المدة القريبة الماضية، مؤكدة أن تعليم جدة حظي بمشاريع تعليمية جديدة ضمن اهتمام دعم للقيادة الرشيدة، تمثل في إقرار البدء في 71 مشروعًا تعليميًا

وأضافت أن المشروعات شملت 35 مشروعًا منها 25 مشروعاً تضمُّ 272 فصلاً دراسياً في أفنية عدد من المدارس بالأحياء التي تشهد كثافة سكانية مرتفعة مستوعبةً أكثر من 8160 طالباً وطالبةً، إضافةً إلى تنفيذ 10 مشاريع بالبناء الحديث ، تشمل 282 فصلاً دراسياً بطاقة استيعابية تصل إلى 8460 طالباً وطالبةً، حيث ستتم الاستفادة منها جميعاً مع بداية العام الدراسي الجديد.

وأشارت إلى أن جميع الإدارات المعنية بالاستعداد للعام الدراسي الجديد عملت منذ وقت مبكر لإنجاز المهمات المناطة بها وفق خطط الاستعداد المعتمدة لضمان انطلاقة موفقة للعام الدراسي ـ بمشيئة الله ـ منذ الحصة الدراسية الأولى.

كما أكملت إدارة التجهيزات المدرسية وإدارة المستودعات متابعة وصول وترحيل الكتب الدراسية لجميع المراحل الدراسية وفق الخطة الزمنية المحددة؛ لضمان استلام جميع الطلاب الكتب من أول يوم دراسي، فيما عملت إدارة شؤون المعلمين على إنجاز حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية وتسديد الاحتياج في جميع المدارس.