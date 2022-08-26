رغم الحصار.. 44 سفينة تحمل منتجات أوكرانية تتوجه إلى 15 دولة

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي، أنه رغم الحصار الروسي للمواني، إلا أنه تم إرسال 44 سفينة تحمل منتجات أوكرانية إلى 15 دولة.

وأوضح أن كييف تمكنت من تصدير مليون طن من المنتجات الزراعية من موانئ البحر الأسود بموجب شروط صفقة الحبوب.

واكد في الوقت نفسه، أن الوضع في محطة زابوريجيا النووية لا يزال محفوفًا بالمخاطر على الرغم من إعادة الاتصال بالمفاعلات، وانه يجب أن تصل بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيا بأسرع وقت ممكن، لافتًا إلى أنه من المهم للغاية انسحاب القوات الروسية من زابوروجيا لاستبعاد خطر قصف المحطة أو خطوط الكهرباء.

فيما كشفت وزارة الدفاع الروسية، أنها دمرت مدافع هاوتزر إم 777 التي استخدمت في قصف محطة زابوريجيا، مؤكدة أن القوات الأوكرانية أتلفت خط الكهرباء الأخير الذي يربط محطة زابوريجيا النووية بكييف.

يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه وزير الطاقة الأوكراني، أن زيارة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوريجيا النووية قد تجري خلال الأيام المقبلة.