شاهد.. رحلة سفينة جلالة الملك “الجبيل” من إسبانيا حتى وصولها جدة

تواصل- فريق التحرير

نشرت وزارة الدفاع، مقطع فيديو يوثق رحلة سفينة جلالة الملك “الجبيل” من إسبانيا حتى وصولها جدة بقاعدة الملك فيصل البحرية في الأسطول الغربي.

وعقب وصولها، أقامت القوات البحرية، مراسم استقبال رسمية لسفينة جلالة الملك “الجبيل”، أولى السفن التي تدخل الخدمة من “مشروع السروات” الذي يشتمل على تصنيع وبناء خمس قطع بحرية بقدرات نوعية للتعامل مع مختلف المهام القتالية بقدرة وكفاءة عالية.

وخلال مراسم الاستقبال، صعد رئيس هيئة الأركان العامة إلى متن السفينة، وقام بجولة على أقسامها، واطّلع على ما تحتويه من تجهيزات حديثة وتقنية عالية، قبل أن يدوّن كلمة في السجل التاريخي للسفينة.

السفينة من طراز كورفيت- أفانتي 2200، تعدّ الأحدث من طرازها في العالم، وتملك قدرات وإمكانات تمكنها من التعامل مع جميع الأهداف في مسرح العمليات سواء الأهداف الجوية أو السطحية أو تحت السطحية.

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كما تُعد الأحدث عالميًا في طرازها القتالي، وهي باكورة مشروع سفن السروات، التي تشمل تصنيع وبناء 5 قطع بحرية حديثة، وتمتلك قدرات للتعامل مع كل التهديدات، وتضم أحدث الأنظمة القتالية على متنها، ويبلغ طولها 97 مترًا ووزنها 2500 طن.

وتتميز سفينة جلالة الملك “الجبيل” بكونھا تتضمن أحدث الأنظمة القتالية للتعامل مع كافه التھديدات الجوية، والسطحية وتحت السطحية، وكذلك الحروب الإلكترونية التي تفوق بقدراتھا الكثير من سفن بحريات العالم، حيث سيتم تزويد سفن مشروع السروات بأول نظام إدارة معركة سعودي “100%” تحت اسـم “حـزمHAZEM ” تم تطويره مـن قبل شـركة “سـامي نافانتيـا”.

ووصف قائد القوات البحرية الملكية السعودية، الفريق الركن فھد بن عبدالله الغفيلي، وصول سفينة جلالة الملك الجبيل واستقبالها بـ”الحدث التاريخي” الذي تفخر به القوات المسلحة عامة، والقوات البحرية خاصة للدفاع عن حدود ومكتسبات الوطن الغالي.

وأشار إلى أن سفن “مشروع السروات”؛ ستسهم في رفع مستوى جاهزية القوات البحرية الملكية السعودية؛ لتعزيز الأمن البحري في المنطقة وحماية المصالح الحيوية والإستراتيجية للمملكة، حيث تتميز بكونها تضم أحدث الأنظمة القتالية للتعامل مع التهديدات الجوية، السطحية وتحت السطحية، وكذلك الحروب الإلكترونية التي تفوق بقدراتها كثيرًا من سفن بحريات العالم.