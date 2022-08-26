تعليم نجران يعتمد حركة توجيه المعينين من شاغلي الوظائف التعليمية

تواصل – فريق التحرير:

اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران توجيه 95 معلمًا و390 معلمةً، المعينين والمعينات من شاغلي الوظائف التعليمية.

وأوضحت أن الاستعلام عن حركة توجيه المعينين والمعينات سيكون إلكترونيًا من خلال الحساب في نظام نور للمباشرة في المدارس يوم الأحد المقبل، حسب “واس”.

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وكانت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية أعلنت أمس، توجيه (120) معلمًا و (315) معلمة، المعينين والمعينات بالوظائف التعاقدية إلى مدارس المنطقة.

وأوضحت الإدارة أن الاستعلام عن حركة التوجيه سيكون إلكترونيًا من خلال الحساب في نظام نور للمباشرة في المدارس يوم الأحد الموافق 1 / 2 /1444هـ.

وأشارت الإدارات، اليوم الجمعة، إلى إمكانية الاستعلام عن نتائج التوجيه من خلال نظام نور.

كما دعت المعينين والمعينات إلى مباشرة العمل اعتبارًا من يوم الأحد المقبل الذي يوافق بداية العام الدراسي الجديد.