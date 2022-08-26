الطائف.. مدينة الورود وبساتين الزهور والوديان العميقة

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إذا أردت أن تسافر إلى الطائف، فستعبر طريقًا يتخلل الجبال، مرورًا بأسواق الفاكهة وبساتين الزهور والوديان العميقة، قبل الوصول إلى الهضبة التي تنام عليها الطائف.

ويشار للطائف عادة باسم مدينة الورود؛ فهي تشتهر بورودها الفواحة التي تُزرع في الوديان والجبال المحيطة. كما أنها تُعرف بالعاصمة الصيفية غير الرسمية للسعودية.

وبفضل ارتفاعها، فإنها بمثابة ملاذ بارد من الطقس الحار. وبينما تتفتح الزهور في شهر إبريل، فالمدينة تزدهر في شهر أغسطس، عندما تنطلق فعاليات مهرجان سوق عكاظ الثقافي ومهرجان ولي العهد للإبل في أبهى حلله.

جبل الهدا

ومن أبرز معالم الطائف، جبل الهدا الذي يقع أعلى الوادي المتجه نحو مكة المكرمة، وهو موطن لقرود البابون المرحة وبساتين الورود ومساحات طبيعية خلابة.

وينحدر طريق ساحر على جانب الجبل، على مثال الدروب الملتوية التي كانت تسير عليها الإبل في الماضي. وأثناء غروب الشمس، وعندما يتجمع السكان المحليون عند نقاط المراقبة، حيث تتلاشى صفوف الجبال في الأفق إلى ظل رمادي اللون.

ويعمل أطول خط تلفريك في السعودية بين قمة الجبل وأسفل الوادي، حيث يوجد منتزه مائي ومزلجة في قرية الكر السياحية المصممة على الطراز الهندسي الحجازي.

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السوق المركزي في الطائف

وكذلك يوجد سوق الطائف المركزي، وهو عبارة عن شبكة من الأزقة الضيقة التي تمتد من خلال المباني ذات اللون الرملي إلى الساحات الهادئة.

وتتميز كل منطقة في السوق بطابعها الخاص، حيث توجد أقسام مخصصة لبيع العسل المحلي اللذيذ، والعطور (خاصة ماء الورد وزيته)، والأزياء الإسلامية والمجوهرات. ويعمل جواهريو الشارع بمشاعل النفخ لصياغة الخواتم الفضية المرصعة بالعقيق اليمني.

بينما تبيع المتاجر القريبة قطعًا متقنة من الذهب المستخرج من المدينة المنورة، كما أن بائعي السمن والعود وسيوف الزينة والأعشاب العلاجية موجودون دائمًا.