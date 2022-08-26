الجمعة، ٢٨ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
الطائف.. مدينة الورود وبساتين الزهور والوديان العميقة
الجوازات: في هذه الحالة يمكن تحويل تأشيرة زيارة الأطفال لـ”هوية مقيم”
أول تعليق لـ “البيت الأبيض” على نشر مذكرة تفتيش مقر “ترامب”
للمرة الأولى.. القضاء الأمريكي يعرض وثيقة تكشف أسباب تفتيش منزل ترامب
مفاجأة.. هجوم إلكتروني روسي يستهدف حكومة دولة أوروبية
بـ 23 مبادرة و41 اتفاقية و12 فرصة استثمارية.. مؤتمر المدينة للأوقاف يختتم أعماله

أحدث الأخبار

الطائف.. مدينة الورود وبساتين الزهور والوديان العميقة

الطائف.. مدينة الورود وبساتين الزهور والوديان العميقة
١٠:٢٨:٤٥ م، الجمعة، ٢٨ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

إذا أردت أن تسافر إلى الطائف، فستعبر طريقًا يتخلل الجبال، مرورًا بأسواق الفاكهة وبساتين الزهور والوديان العميقة، قبل الوصول إلى الهضبة التي تنام عليها الطائف.

ويشار للطائف عادة باسم مدينة الورود؛ فهي تشتهر بورودها الفواحة التي تُزرع في الوديان والجبال المحيطة. كما أنها تُعرف بالعاصمة الصيفية غير الرسمية للسعودية.

وبفضل ارتفاعها، فإنها بمثابة ملاذ بارد من الطقس الحار. وبينما تتفتح الزهور في شهر إبريل، فالمدينة تزدهر في شهر أغسطس، عندما تنطلق فعاليات مهرجان سوق عكاظ الثقافي ومهرجان ولي العهد للإبل في أبهى حلله.

جبل الهدا

ومن أبرز معالم الطائف، جبل الهدا الذي يقع أعلى الوادي المتجه نحو مكة المكرمة، وهو موطن لقرود البابون المرحة وبساتين الورود ومساحات طبيعية خلابة.

وينحدر طريق ساحر على جانب الجبل، على مثال الدروب الملتوية التي كانت تسير عليها الإبل في الماضي. وأثناء غروب الشمس، وعندما يتجمع السكان المحليون عند نقاط المراقبة، حيث تتلاشى صفوف الجبال في الأفق إلى ظل رمادي اللون.

ويعمل أطول خط تلفريك في السعودية بين قمة الجبل وأسفل الوادي، حيث يوجد منتزه مائي ومزلجة في قرية الكر السياحية المصممة على الطراز الهندسي الحجازي.

اقرأ أيضًا:

الدرعية.. ملتقى قوافل الحجاج والتجار وحاضنة أكبر مشروعات إحياء التراث

فلكية جدة: ملامح بداية العد التنازلي لنهاية الصيف اقتربت

السوق المركزي في الطائف

وكذلك يوجد سوق الطائف المركزي، وهو عبارة عن شبكة من الأزقة الضيقة التي تمتد من خلال المباني ذات اللون الرملي إلى الساحات الهادئة.

وتتميز كل منطقة في السوق بطابعها الخاص، حيث توجد أقسام مخصصة لبيع العسل المحلي اللذيذ، والعطور (خاصة ماء الورد وزيته)، والأزياء الإسلامية والمجوهرات. ويعمل جواهريو الشارع بمشاعل النفخ لصياغة الخواتم الفضية المرصعة بالعقيق اليمني.

بينما تبيع المتاجر القريبة قطعًا متقنة من الذهب المستخرج من المدينة المنورة، كما أن بائعي السمن والعود وسيوف الزينة والأعشاب العلاجية موجودون دائمًا.

 

 

 

 

الكلمات الدلالية:
الطائف تلفريك جبل الهدا سوق الطائف المركزي مدينة الورود معالم الطائف مكة المكرمة

مواد ذات صلة

المزيد
الداخلية التركية: 27 قتيلاً في تفجير ولاية “شانلي أورفة”

الداخلية التركية: 27 قتيلاً في تفجير ولاية “شانلي أورفة”

منذ 7 سنوات
قرارات داخلية بـ«الشورى»: صحيفة واحدة فقط للعضو.. و400 ريال للجوال

قرارات داخلية بـ«الشورى»: صحيفة واحدة فقط للعضو.. و400 ريال للجوال

منذ 7 سنوات
المدينة.. إصابة رجلي أمن أثناء القبض على مطلق النار على شقيقته

المدينة.. إصابة رجلي أمن أثناء القبض على مطلق النار على شقيقته

منذ 7 سنوات
لأول مرة.. الجيش الأردني ينشر فيديو مقتل 3 جنود أمريكيين بقاعدة «فيصل الجوية»

لأول مرة.. الجيش الأردني ينشر فيديو مقتل 3 جنود أمريكيين بقاعدة «فيصل الجوية»

منذ 5 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *