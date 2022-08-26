للثانوية فأعلى.. وظائف شاغرة بوزارة الشؤون الإسلامية في كافة المناطق

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عن فتح باب التوظيف لشغل وظائفها “مراقبين والدعوة وحراس أمن وأئمة ومؤذنين”، في كافة مناطق ومحافظات المملكة على النحو التالي:

1 – وظائف المراقبين، “لحملة الثانوية فأعلى”.

2 – وظائف الدعوة، “لحملة البكالوريوس فأعلى”.

3 – وظائف حراس الأمن، “لحملة الثانوية فأعلى”.

4 – وظائف الأئمة، “لحملة الثانوية فأعلى”.

5 – وظائف المؤذنين، “لحملة الثانوية فأعلى”.

* المؤهلات المستهدفة:

1 – الثانوية العامة.

2 – الدبلوم.

3 – البكالوريوس فأعلى.

* طريقة التقديم:

– يبدأ التقديم من يوم الأحد 1444/1/23هـ عبر اختيار الوظيفة وقراءة الشروط وتعبئة الطلب على الرابط، ويستمر حتى السبت الموافق 1444/1/29هـ.

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في الوقت نفسه، أطلقَ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران – اليوم – البرنامج الدعوي الصيفي “مفاتيح الخير” بمحافظة شرورة.

كما جرى تدشين المسابقة الفكرية الموجهة للشباب والفتيات على كتاب “الغلو، مظاهره، أسبابه، علاجه” لمحمد بن ناصر العريني، وتقديم معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان.