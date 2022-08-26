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“الحدود الشمالية” يعتمد توجيه 435 معلمًا المعينين بالوظائف التعاقدية.. و”الرياض” يعلن نتيجة معلميه
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“الحدود الشمالية” يعتمد توجيه 435 معلمًا المعينين بالوظائف التعاقدية.. و”الرياض” يعلن نتيجة معلميه

“الحدود الشمالية” يعتمد توجيه 435 معلمًا المعينين بالوظائف التعاقدية.. و”الرياض” يعلن نتيجة معلميه
٠٧:٤٨:٢٣ م، الجمعة، ٢٨ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية أمس، توجيه (120) معلمًا و (315) معلمة، المعينين والمعينات بالوظائف التعاقدية إلى مدارس المنطقة.

وأوضحت الإدارة أن الاستعلام عن حركة التوجيه سيكون إلكترونيًا من خلال الحساب في نظام نور للمباشرة في المدارس يوم الأحد الموافق 1 / 2 /1444هـ .

وفي السياق ذاته، اعتمد مدير تعليم الرياض نتيجة توجيه المعينين والمعينات على التوظيف التعاقدي، ويمكن الاستعلام عن نتيجة التوجيه من خلال نظام نور.

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وأشارت الإدارات، اليوم الجمعة، إلى إمكانية الاستعلام عن نتائج التوجيه من خلال نظام نور.

كما دعت المعينين والمعينات إلى مباشرة العمل اعتبارًا من يوم الأحد المقبل الذي يوافق بداية العام الدراسي الجديد.

الكلمات الدلالية:
العام الدراسي الجديد الوظائف التعاقدية تعليم الحدود الشمالية تعليم الرياض نظام نور

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