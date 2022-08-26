“فلكية جدة”: يوم الأحد غرة صفر لهذا العام

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أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، أن الحسابات الفلكية تشير إلى أن القمر سيصل منزلة الاقتران لشهر صفر السبت “يوم التحري” 29 محرم 1444 الموافق 27 أغسطس 2022 – حسب تقويم أم القرى – عند الساعة 11:17 صباحًا بتوقيت مكة، وذلك مع التأكيد أن المملكة تعتمد على قرار المحكمة العليا في إثبات الرؤية.

وأوضحت أن الاقتران أحد منازل القمر ويعني اجتماع الشمس والقمر على ارتفاع واحد في السماء، عندما يكونان على خط طول سماوي واحد ويكون القمر منتقل من غرب الشمس إلى شرقها وهو حدث عالمي يتم في لحظة واحدة بالنسبة لجميع أرجاء الأرض”.

وأضافت أن الشمس ستغرب من أفق مكة المكرمة يوم التحري عند الساعة 06:42 مساء وفي ذلك الوقت سيكون القمر فوق الأفق على ارتفاع (03) درجات والزاوية التي تفصله عن الشمس “الاستطالة” (04) درجات وإضاءته (0.2 %) وسيغرب عند الساعة 07:04 مساءً بعد ( 22 دقيقة) من غروب الشمس، وبذلك ستتحقق شروط دخول الشهر فلكياً، أما رؤية القمر ستكون غير ممكنة بالعين المجردة أو أجهزة الرصد بسبب إضاءته الضئيلة ومدة مكوثه القصيرة فوق الأفق.

سيتبع ذلك منزلة أخرى من منازل القمر تسمى ” الإهلال” وتعني رؤية هلال القمر الجديد بسهولة بعد اقترانه مع الشمس وخروجه من منزلة (المحاق) وابتعاده مسافة كافية عن الشمس لظهور النور على سطحه وسيكون ذلك متحقق في اليوم التالي”.

وأبان أنه في يوم الأحد 01 صفر 1444 الموافق 28 أغسطس 2022 – حسب تقويم أم القرى – ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة عند الساعة 06:41 مساءً، وسيكون القمر فوق الأفق على ارتفاع (12) درجة والزاوية التي تفصله عن الشمس “الاستطالة” (14) درجة وإضاءته (1.7 %) وستكون الفرصة مهيأة لرؤيته بالعين المجردة في حال كانت السماء صافية، وسيغرب عند الساعة 07:38 مساءً بعد ( 57 دقيقة) من غروب الشمس.