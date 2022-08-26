استشاري: المشاعر السلبية كالتوتر والخوف والاكتئاب قد تؤدي إلى حدوث جلطات القلب (فيديو)

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قال استشاري أمراض القلب، الدكتور خالد الجهني، إن المشاعر السلبية كالتوتر والخوف والاكتئاب قد تؤدي إلى حدوث جلطات القلب.

وأوضح في تصريحات لـ “الراصد”، أن القلق المستمر والتوتر المستمر والخوف والشعور بالألم والاكتئاب بشكل متكرر، يؤثر بشكل سلبي على القلب.

وأضاف أن كل هذه الأمور تسبب ارتفاع ضغط الدم وبشكل مزمن، الأمر الذي يعد أحد العوامل الرئيسة لجلطات القلب، إلى جانب عمليات تصلب الشرايين والجلطات الناتجة على المدى البعيد، عن ارتفاع الهرمونات الدفاعية بالجسم.

في الوقت نفسه، توصلت دراسة حديثة إلى أن الأشخاص الذين يتمتعون بالتسامح وبأخلاق جيدة هم الأقل عرضة للإصابة بالعديد من الأمراض مثل أمراض القلب أو الاكتئاب.

وأوضحت الدراسة التي قام بها باحثون في جامعة هارفارد ونشرتها صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن التمتع بالأخلاق الطيبة قد يقلل من خطر إصابة الشخص بالاكتئاب بنسبة قد تصل إلى 50%.

وأشارت الدراسة أن الأشخاص ذوي الأخلاق العالية والذين سريعًا ما يكونوا أكثر تسامحًا مع أخطاء البعض، لديهم خطر أقل للإصابة بأمراض القلب ويتمتعون بصحة جسدية وعقلية أفضل.

وأكدت الدراسة أن استخدام نقاط القوة في الشخصية الأخلاقية لمساعدة الآخرين قد يعد مفيدًا للصحة الجسدية للفرد، حيث وجد الباحثون أيضًا ارتباطًا بين معدلات القلق والإصابة بأمراض القلب وقد كان الأشخاص الذين سجلوا درجات أعلى من القلق أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب.