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بالفيديو.. إصابة 6 أشخاص في حادثة دهس وسط العاصمة البلجيكية بروكسل
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بالفيديو.. إصابة 6 أشخاص في حادثة دهس وسط العاصمة البلجيكية بروكسل

بالفيديو.. إصابة 6 أشخاص في حادثة دهس وسط العاصمة البلجيكية بروكسل
٠٧:٢٢:٤٤ م، الجمعة، ٢٨ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أصيب ما لا يقل عن 6 أشخاص في حادثة دهس وسط  العاصمة البلجيكية بروكسل.

وبثت قناة “العربية، فيديو متداول لعملية الدهس وسط العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث اندفعت سيارة مسرعة وسط الشارع لتدهس عددًا من المارة وسط حالة من الخوف والذعر.

وأشارت وسائل إعلام إلى أن الحادث وقع في شارع سان ميشيل، بالقرب من المنطقة التجارية في بروكسل.

ومن غير الواضح في هذه المرحلة ما إذا كان ذلك عملاً متعمدًا أم لا.

وذكرت الشرطة أن السائق لاذ بالفرار من مكان الحادث، مشيرة إلى أن هناك أضرار وقعت بمطعمين مجاورين للمقهى.

وتعمل الشرطة على مطاردة قائدة الشاحنة الذي لاذ بالفرار.

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الكلمات الدلالية:
بروكسل بلجيكا حادث دهس عملية دهس

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