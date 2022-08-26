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مفاجأة.. الذهب يفقد نحو ريالين من سعره بأسواق المملكة اليوم
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مفاجأة.. الذهب يفقد نحو ريالين من سعره بأسواق المملكة اليوم

مفاجأة.. الذهب يفقد نحو ريالين من سعره بأسواق المملكة اليوم
٠٧:١١:١٢ م، الجمعة، ٢٨ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تراجعت أسعار الذهب اليوم داخل أسواق المملكة، بشكل مفاجئ، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 210.87 ريال، أي ما يعادل 56.23 دولار، في حين جاء سعر الجرام عيار 22 بـ 193.30 ريال/ 51.55 دولار.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأوسع انتشارًا في المملكة اليوم، نحو 184.51 ريال/ 49.20 دولار، أما الجرام عيار 18 فبلغ 158.15 ريال/ 42.17 دولار.

وبلغ سعر أوقية الذهب “بيع” 6558.75 ريال/ 1749 دولارًا، وجاء سعر الشراء بـ6562.50 ريال/ 1750 دولارًا.

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الذهب يعاود الارتفاع في أسواق المملكة اليوم

وعالميًا، استقرت أسعار الذهب يوم الجمعة على الرغم من اتجاه المعدن النفيس لتحقيق مكسب أسبوعي، مع تركيز المستثمرين بشكل كبير على ندوة جاكسون هول للحصول على إشارات حول سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لكبح التضخم.

وتماسك الذهب في العقود الفورية عند 1757.99 دولار للأوقية،، لكنه ارتفع بنسبة 0.6% حتى الآن هذا الأسبوع، وتراجعت  العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1 5 إلى 1770.50 دولار.

ووضعت الانخفاضات المتقطعة للدولار الذي يتمتع بالمرونة الذهب المسعّر بالعملة الأمريكية على الطريق لتحقيق مكاسب أسبوعية.

وعلى صعيد آخر، يحوم مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في شهر، في حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات.

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