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“الاتحاد الأوروبي” يُحذر: الوضع حول محطة زابوريجيا مقلق للغاية
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“الاتحاد الأوروبي” يُحذر: الوضع حول محطة زابوريجيا مقلق للغاية

“الاتحاد الأوروبي” يُحذر: الوضع حول محطة زابوريجيا مقلق للغاية
٠٧:٠١:٥٥ م، الجمعة، ٢٨ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشف وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الوضع حول محطة زابوريجيا مقلق للغاية.

وحسب “سكاي نيوز”، فقد أعلنت شركة التشغيل الأوكرانية “إنيرجوتوم” أمس الخميس، أنّ محطّة زابوريجيا للطاقة النووية، وهي الأكبر في أوروبا وتخضع للسيطرة الروسية وتتعرّض للقصف المتكرّر، “فُصلت بشكل كامل” عن الشبكة بعد الأضرار التي لحقت بخطوط الاتصال.

وأكدت شركة التشغيل الأوكرانية، أن حرائق في أرض محطة زابوريجيا الحرارية القريبة من المحطة النووية بجنوب أوكرانيا تسببت مرتين بانقطاع آخر خط اتصال يربط المحطة بشبكة الكهرباء.

فيما تتبادل موسكو وكييف الاتهامات منذ أسابيع بشن ضربات استهدفت محطة زابوريجيا النووية التي تضمّ ستّة مفاعلات قدرتها الإجمالية تبلغ 6000 ميجاوات وتسيطر عليها القوات الروسية منذ مارس.

وتتهم أوكرانيا روسيا بتخزين أسلحة ثقيلة في محطة زابوريجيا وباستخدامها كقاعدة لشن ضربات على مواقع أوكرانية، وتنفي موسكو، من جهتها، نشر أسلحة في المحطّة، وتؤكّد عدم وجود سوى وحدات توفر الأمن فيها، متهمة القوات الأوكرانية بتنفيذ ضربات بطائرات مسيرة على الموقع.

يأتي هذا في الوقت الذي دعت فيه، منظمة الأمم المتحدة إلى إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول المحطة لضمان أمن الموقع والسماح بعمليات تفتيش محتملة.

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا ‏الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي روسيا محطة زابوريجيا

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