الجمعة، ٢٨ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
في هذه التخصصات.. جامعة الأمير سطام توفر 750 مقعدًا إضافيًا لقبول الطلاب
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في هذه التخصصات.. جامعة الأمير سطام توفر 750 مقعدًا إضافيًا لقبول الطلاب

في هذه التخصصات.. جامعة الأمير سطام توفر 750 مقعدًا إضافيًا لقبول الطلاب
٠٦:٥٨:٤١ م، الجمعة، ٢٨ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج اليوم، عن توفير 750 مقعدًا إضافيًا لقبول الطلاب والطالبات للعام الجامعي 1444-1445هـ، في التخصصات النوعية، بـ:

1 – كليات الجامعة في مقرها الرئيس بمدينة السيح.

2 – كليات فروع الجامعة بمحافظات حوطة بني تميم والأفلاج والسليل ووادي الدواسر

وأوضحت الجامعة أن القبول يبدأ اليوم عبر بوابة القبول، وسيكون متاح للطلاب والطالبات الذين لم يتمكنوا من تقديم طلب سابق للقبول، مشيرة إلى أن آخر موعد للتقديم سيكون يوم السبت 29 -1- 1444هـ .

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يأتي هذه في الوقت الذي، أعلنت فيه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، زيادة إضافية بنسبة 10٪ على مقاعدها الدراسية.

وأوضحت أن القرار يأتي استجابة للتوجيهات، ورغبة في قبول أكبر عددٍ من أبناء وبنات الوطن، وأنه سيتم إرسال رسائل للمرشحين من المتقدمين على البوابة الإلحاقية مساء اليوم الجمعة، والجامعة ترحب بالمقبولين، وتتمنى لهم التوفيق.

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