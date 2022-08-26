“هيئة النقل” توضح كل ما تريد معرفته عن نشاط النقل التعليمي أيام الدراسة

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نشر الحساب الرسمي لهيئة النقل، عبر “تويتر”، معلومات شاملة حول نشاط النقل التعليمي أيام الدراسة، في شكل أسئلة واجابات.

وجاء توضيح “النقل” لنشاط النقل التعليمي خلال العام الدراسي كالآتي:

كيف بإمكاني معرفة الناقل التعليمي المصرح؟

الناقل التعليمي المصرح من الهيئة العامة للنقل يحمل لوحة صفراء ولديه بطاقة تشغيل، كما يمكنكم الاطلاع على قائمة المنشآت المرخصة عبر موقع الهيئة العامة للنقل.

هل بإمكان الفرد أن يستخرج تصريح ويخوله لسائق أجنبي؟

شريطة الحصول على الترخيص للأفراد أن يكون سعودي الجنسية أو من يخوله سعودي.

ما أدوات ومتطلبات السلامة اللازمة للحافلات؟

مثلث السلامة – علامة وقوف متكرر – سترة سلامة عاكسة للسائق والمرافق – أداة كسر الزجاج – الإطار الاحتياطي – حقيبة الإسعافات الأولية – أدوات السلامة من الحريق – الرافعة اليدوية وأدوات الإصلاحات السريعة.

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ما الفرق بين اللوحة الصفراء واللوحة الزرقاء؟

اللوحة الصفراء في مركبات النقل العام التي تعمل بأجر، اللوحة الزرقاء هي لمركبات النقل الخاص ولا تعمل بأجر.

ما شروط سائق النقل التعليمي للمنشآت؟

ألا يقل عمر السائق عن 25 سنة – شهادة خلو من السوابق – حاصل على دورة إسعافات أولية – اجتياز اختبار الكفاءة المهنية – اجتياز اختبار الدورات التدريبية الأخرى التي تحددها الهيئة.

ما العمر التشغيلي المسموح لدخول الحافلات للنشاط؟

يجب ألا يتجاوز العمر التشغيلي للحافلات عن 10 سنوات، مع مراعاة ألا يكون قد مضى على تشغيلها أكثر من خمس 5 سنوات من سنة الصنع.

ما قيمة المخالفة للقيام بنشاط النقل التعليمي من دون تصريح/ ترخيص؟

القيام بنشاط النقل التعليمي دون الحصول على الترخيص/ التصريح مخالفة قدرها 5 آلاف ريال سعودي.