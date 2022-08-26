أم الكبائر.. شاهد ماذا فعلت “الخمر” في ضابط بحرية أمريكي بشوارع روسيا

تواصل – فريق التحرير

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لضابط بحرية أمريكي في روسيا شرب الخمر حتى الثمالة، وبدأ يجوب الشوارع وهو يترنّح عائدًا للمنزل.

وأظهر الفيديو المتداول، الضابط وهو يترنح يمينًا ويسارًا حتى سقط على قارعة الطريق، معرضًا نفسه لخطر الموت حال كان الطريق مزدحمًا بحركة السيارات.

اقرأ أيضًا:

المنيع: المبتدِع أكثر جُرماً من السارق وشارب الخمر (فيديو)

وأوضح المتفاعلون أن الضابط يعمل في السفارة الأمريكية في موسكو وقد راقبته الشرطة دون أن تتدخل حتى عاد لمنزله.

ورغم أن المقطع التُقط الشهر الماضي، لكن تم نشره اليوم على فضائية “روسيا اليوم”.

وفي سياق آخر، كان الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أشاد بلاعبي فريقه محمد صلاح وساديو ماني (قبل أن ينتقل إلى بايرن ميونخ)، بعد عودتهما إلى الفريق الإنجليزي وهما في أفضل حالاتهما البدنية، مؤكدًا أنه “غير متفاجئ” من ذلك بالنظر إلى “التزام اللاعبين بعدم شرب الخمر”.

حديث كلوب عن صلاح وماني، جاء في مؤتمر صحفي قال فيه: “صلاح وماني لا يشربان الخمر مطلقًا، لقد كانا جاهزين في اليوم التالي لنهائي كأس أمم أفريقيا، وأعتقد أن عدم شربهما للكحول سبب في ذلك”.

وأكد كلوب، “اللاعبان يتعافيان بسرعة كبيرة. أنا لست متفاجئًا من عودتهما بكامل لياقتهما البدنية”.