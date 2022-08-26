انفجار عبوة ناسفة في سيارة دبلوماسية أسترالية بالعراق

تواصل- فريق التحرير

انفجرت عبوة ناسفة اليوم الجمعة، مستهدفة سيارة دبلوماسية على طريق مطار بغداد الدولي.

العبوة انفجرت في سيارة دبلوماسية تابعة للسفارة الأسترالية وذلك على طريق مطار بغداد الدولي المؤدي إلى المنطقة الخضراء وسط بغداد. وبحسب الشبكة، وقع الانفجار في منطقة القادسية قرب بوابة المنطقة الخضراء، وفق العربية نت.

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ووقع الانفجار وسط جهود البعثة الدبلوماسية الأسترالية للتوسط بين مقتدى الصدر والإطار التنسيقي، وفقًا لـ”أسوشيتدبرس”.

وتعلن الجهات الأمنية العراقية، بين الحين والآخر، عن إحباطها عمليات تستهدف أرتالاً عسكرية تابعة للتحالف الدولي ضد داعش في مناطق مختلفة في العراق.

من جهتها، أوضحت وكالة “أسوشيتدبرس” أن العبوة “صغيرة” و”محلية الصنع”، وقد انفجرت بينما كانت قافلة دبلوماسية أسترالية تشق طريقها إلى المنطقة الخضراء.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات. وعلى الرغم من الانفجار، تمكنت القافلة الأسترالية من دخول المنطقة الخضراء.

ولم تعلن السلطات العراقية أي تفاصيل حول الانفجار. كذلك، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.