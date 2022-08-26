الجمعة، ٢٨ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
انفجار عبوة ناسفة في سيارة دبلوماسية أسترالية بالعراق
هل مكونات المشروبات الغازية ضارة بالجسم؟.. “الغذاء والدواء” تحسم الجدل
عبر تطبيقات شهيرة.. قراصنة إيرانيون يهاجمون منظمات تابعة للاحتلال
رحمتك يا الله.. العثور على رضيع “حي” تحت التراب بعدما جرفته السيول في باكستان (فيديو)
دراسة: حرائق أستراليا عامي 2019 و2020 أضرت بطبقة الأوزون
طلقها شفهيًا وراجعها أثناء العدة.. كيف تفاعلت “العدل” مع هذا الأمر؟

أحدث الأخبار

انفجار عبوة ناسفة في سيارة دبلوماسية أسترالية بالعراق

انفجار عبوة ناسفة في سيارة دبلوماسية أسترالية بالعراق
٠٣:٣٢:١٥ م، الجمعة، ٢٨ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير

انفجرت عبوة ناسفة اليوم الجمعة، مستهدفة سيارة دبلوماسية على طريق مطار بغداد الدولي.

العبوة انفجرت في سيارة دبلوماسية تابعة للسفارة الأسترالية وذلك على طريق مطار بغداد الدولي المؤدي إلى المنطقة الخضراء وسط بغداد. وبحسب الشبكة، وقع الانفجار في منطقة القادسية قرب بوابة المنطقة الخضراء، وفق العربية نت.

اقرأ أيضًا:

العراق.. الحصيلة النهائية لضحايا انهيار المزار الديني بكربلاء

ووقع الانفجار وسط جهود البعثة الدبلوماسية الأسترالية للتوسط بين مقتدى الصدر والإطار التنسيقي، وفقًا لـ”أسوشيتدبرس”.

وتعلن الجهات الأمنية العراقية، بين الحين والآخر، عن إحباطها عمليات تستهدف أرتالاً عسكرية تابعة للتحالف الدولي ضد داعش في مناطق مختلفة في العراق.

من جهتها، أوضحت وكالة “أسوشيتدبرس” أن العبوة “صغيرة” و”محلية الصنع”، وقد انفجرت بينما كانت قافلة دبلوماسية أسترالية تشق طريقها إلى المنطقة الخضراء.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات. وعلى الرغم من الانفجار، تمكنت القافلة الأسترالية من دخول المنطقة الخضراء.

ولم تعلن السلطات العراقية أي تفاصيل حول الانفجار. كذلك، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.

الكلمات الدلالية:
انفجار عبوة ناسفة مطار بغداد مقتدى الصدر

مواد ذات صلة

المزيد
«قرود» تتسبب في وفاة سبعيني وطعن آخر بسراة عبيدة

«قرود» تتسبب في وفاة سبعيني وطعن آخر بسراة عبيدة

منذ 6 سنوات
الجاسر: المملكة أنشأت 190 محطة أوتوماتيكية ونظاماً عالمياً للإنذار المبكر

الجاسر: المملكة أنشأت 190 محطة أوتوماتيكية ونظاماً عالمياً للإنذار المبكر

منذ 7 سنوات
بعد ساعات من تحرير إدلب.. اشتباكات في الغوطة واعتقالات في دمشق

بعد ساعات من تحرير إدلب.. اشتباكات في الغوطة واعتقالات في دمشق

منذ 7 سنوات
كييف تتسلم أول دبابات مضادة للطائرات من ألمانيا

كييف تتسلم أول دبابات مضادة للطائرات من ألمانيا

منذ شهر واحد

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *