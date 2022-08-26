هل مكونات المشروبات الغازية ضارة بالجسم؟.. “الغذاء والدواء” تحسم الجدل

تواصل- فريق التحرير

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن مكونات مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية “آمنة” على الصحة ولا خطر منها، حيث تم تقييمها من جهات دولية موثوقة.

وأشارت الهيئة عبر حسابها على “تويتر”، أن هذه المشروبات تكون مضرة بسبب قلة قيمتها الغذائية وكثرة استهلاكها.

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وفي وقت سابق، ردت الهيئة على شائعات ترددت حول احتمال احتواء بعض المشروبات الغازية (بيبسي كولا – كوكا كولا) المتوفرة في أسواق المملكة على مواد أو أجزاء من الخنزير، حيث قامت (ممثلة بقطاع الغذاء) بسحب عينات من تلك المنتجات بغرض إجراء الاختبارات والتحاليل اللازمة لمعرفة حقيقة الأمر، حيث تم إرسال العينات إلى مختبرات محلية ذات كفاءة عالية لإجراء التحاليل عليها، وأوضحت نتائج الاختبارات خلو المنتجات المذكورة من منتجات الخنزير.​

وفي سياق آخر، كان المجلس الصحي السعودي أوضح أضرار مشروبات الطاقة وقال إنها تسبب:

-السكتة القلبية.

-زيادة معدل ضربات القلب.

-تقلصات قوية في عضلة القلب.

-ارتفاع ضغط الدم.