رحمتك يا الله.. العثور على رضيع “حي” تحت التراب بعدما جرفته السيول في باكستان (فيديو)

تواصل – فريق التحرير

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة استخراج رضيع بالمشيمة من تحت التراب، بعدما جرفته مياه السيول في باكستان.

وأظهر الفيديو الرضيع يتحرك ويصرخ، وتأكد من عثروا عليه أنه مازال على قيد الحياة.

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وأدت السيول التي تسببت فيها الأمطار الموسمية الغزيرة على نحو غير معتاد، إلى وفاة 549 شخصاً على الأقل، خلال الشهر الماضي، وكانت المجتمعات النائية في إقليم بلوخستان الفقير بجنوب غربي البلاد من بين الأكثر تضررًا.

وأقامت الهيئات الحكومية والجيش مخيمات إغاثة في المناطق التي ضربتها السيول وعملت على المساعدة في إعادة توطين الأسر وتوفير الغذاء والدواء.

وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، اليوم الجمعة، إنه إلى جانب الوفيات، دمرت السيول أكثر من 46200 منزل.