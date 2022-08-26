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طلقها شفهيًا وراجعها أثناء العدة.. كيف تفاعلت “العدل” مع هذا الأمر؟
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طلقها شفهيًا وراجعها أثناء العدة.. كيف تفاعلت “العدل” مع هذا الأمر؟

طلقها شفهيًا وراجعها أثناء العدة.. كيف تفاعلت “العدل” مع هذا الأمر؟
٠٢:٢٨:١٠ م، الجمعة، ٢٨ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير

تفاعلت وزارة العدل مع قضية زوج طلّق زوجته «شفهيًا»، دون توثيق الطلاق عبر بوابة «ناجز»، وراجعها أثناء العِدّة وأشهد شخصين على رجعتها.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن للزوج التقدم بطلب توثيق الطلاق، وكذلك توثيق الرجعة من خلال الرابط التالي (اضغط هنا وفق عكاظ.

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وأشارت إلى أنه بمجرد انتهاء عدة المرأة، فإن الطلاق يكون بائنًا، ولا يتم تحديث الحالة، ويمكن الاطلاع على ذلك من خلال بوابة «ناجز»
والضغط على «الحالات الاجتماعية» ثم أيقونة «الوثائق المعتمدة».

وأكدت وزارة العدل أنه حال حصول الطلاق برضا الطرفين وتم الاتفاق على كل الأمور وعند الرغبة بتوثيقه، فإن كان الإثبات من الزوج فيتم التقدم بطلب توثيق طلاق عبر رابط الموقع، بينما في حال طلب الزوجة إثبات الطلاق يمكنها رفع الدعوى عبر رابط الموقع .

الكلمات الدلالية:
الطلاق الشفهي الطلاق الموثق العدل ناجز

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