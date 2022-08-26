دراسة: حرائق أستراليا عامي 2019 و2020 أضرت بطبقة الأوزون

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أظهرت دراسة حديثة، أن حرائق الغابات المدمرة التي ضربت أستراليا في عامي 2019 و2020 كان لها تأثير كبير على ثقب طبقة الأوزون.

وكشفت نتائج الدراسة، التي نشرت في مجلة “ساينتيفيك ريبورتس” المرتبطة بمجموعة “نيتشر”، وجود صلة بين الدخان غير المسبوق الناجم عن الحرائق، والثقب الموجود في طبقة الأوزون، تحديدًا فوق القارة القطبية الجنوبية.