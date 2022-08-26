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دراسة: حرائق أستراليا عامي 2019 و2020 أضرت بطبقة الأوزون
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دراسة: حرائق أستراليا عامي 2019 و2020 أضرت بطبقة الأوزون

دراسة: حرائق أستراليا عامي 2019 و2020 أضرت بطبقة الأوزون
٠٢:٣٠:١٥ م، الجمعة، ٢٨ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أظهرت دراسة حديثة، أن حرائق الغابات المدمرة التي ضربت أستراليا في عامي 2019 و2020 كان لها تأثير كبير على ثقب طبقة الأوزون.

وكشفت نتائج الدراسة، التي نشرت في مجلة “ساينتيفيك ريبورتس” المرتبطة بمجموعة “نيتشر”، وجود صلة بين الدخان غير المسبوق الناجم عن الحرائق، والثقب الموجود في طبقة الأوزون، تحديدًا فوق القارة القطبية الجنوبية.

وقال الباحثون القائمون على الدراسة، من جامعتي إكستر ومانشستر البريطانيتين، فقد “تم حقن ملايين الأطنان من الدخان والغاز.. في طبقة التروبوسفير العليا والطبقة السفلى من الستراتوسفير”، حسب “سكاي نيوز”.

وتسبب تراكم جزيئات الدخان في ارتفاع درجة حرارة الطبقة السفلى من الستراتوسفير إلى مستويات لم نشهدها منذ ثوران بركان بيناتوبو في الفلبين عام 1991، وفق الدراسة.

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يشار إلى أن الحرائق، التي أتت على 5.8 ملايين هكتار في شرق أستراليا من أواخر عام 2019 إلى أوائل عام 2020، كانت شديدة لدرجة أنها تسببت في ظهور العشرات من السحب الركامية الدخانية Pyrocumulonimbus، وهي غيوم تنتج عن أعمدة الدخان.

وقد نشأ الثقب في طبقة الأوزون عن طريق التلوث البشري، لا سيما بواسطة مركبات الكربون الكلورية الفلورية التي كانت تنبعث سابقًا من أنواع كثيرة من الثلاجات، لكن خلال العقود القليلة الماضية، أعطى التعاون العالمي طبقة الأوزون فرصة للتعافي.

الكلمات الدلالية:
الاحتباس الحراري التغير المناخي القارة القطبية الجنوبية ثقب الأوزون حرائق استراليا دراسة علمية

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