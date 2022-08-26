العالم في أسبوع.. اقتصاد المملكة الأعلى خلال 11 عامًا وعودة المظاهرات في الهند

تواصل- فريق التحرير

يسلط تقرير “العالم في أسبوع”، الذي تعده صحيفة تواصل الإلكترونية، الضوء على أهم وأبرز العناوين والأحداث التي حظيت باهتمام القراء على الصعيدين العربي والعالمي خلال هذا الأسبوع.

اقتصاد المملكة الأعلى خلال 11 عامًا

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في الربع الثاني من العام الحالي، مسجلاً أعلى نمو ربعي على أساس سنوي منذ الربع الثالث 2011، وذلك بفضل النمو الملحوظ الذي سجلته الأنشطة النفطية.

نما اقتصاد المملكة بنسبة 11.8% في الربع الثاني من 2022، مسجلاً بذلك خامس نمو فصلي على التوالي بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

ودفع الغزو الروسي لأوكرانيا أسعار النفط لمستويات مرتفعة ما شكل عاملاً إيجابيًا لاقتصادات الدول المنتجة للنفط، وعلى رأسها المملكة التي تعد من أكبر منتجي الخام في العالم.

وتصدرت المملكة أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نموًا هذا العام بعد الهند، بفضل الارتفاع الكبير الذي سجلته أسعار النفط بنسبة تجاوزت 50% تقريبًا منذ نهاية عام 2021.

41 ألف إصابة حول العالم بـ جدري القرود

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الخميس، أن 96 دولة سجلت أكثر من 41 ألف إصابة و12 وفاة بجدري القرود، وأن أغلب الإصابات في الولايات المتحدة .

يأتي الإعلان الجديد، بعدما كانت المنظمة الدولية، أعلنت في يوليو الماضي التفشي حالة طوارئ صحية عالمية.

حادث اغتيال في روسيا.. مستشار بوتين ينجو وابنته تدفع الثمن

قتلت داريا دوجين، ابنة ألكسندر دوجين، مستشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث تم تفجير سيارتها في موسكو، في مؤامرة اغتيال مزعومة كان مستهدفًا بها الأب.

وأسفرت مؤامرة اغتيال لوالدها في موسكو في وقت متأخر من يوم السبت، 20 أغسطس، عن وفاة ابنة ألكسندر دوجين، مساعد فلاديمير بوتين المقرب، البالغ من العمر 60 عامًا.

بأمر ملكي.. المملكة تستثمر مليار دولار في باكستان

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، باستثمار مليار دولار في باكستان، تأكيدًا لموقف المملكة الداعم لاقتصاد باكستان وشعبها.

وخلال اتصالٍ هاتفي بين وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، ونظيره الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري، أبلغ الوزير السعودي نظيره بالتوجيه الملكي.

مظاهرات حاشدة للروهينجا تندد بالإبادة الجماعية

نظم الآلاف من الروهينجا واللاجئين في مخيمات موقتة جنوب شرق بنجلادش، مظاهرات حاشدة، الخميس، لإحياء الذكرى الخامسة للمجازر التي نفذت بحق شعبهم في بورما والتي يصفونها بأنها إبادة جماعية.

وتجمع عدد كبير من أفراد هذه الجالية المسلمة في كوكس بازار، أكبر مخيم للاجئين في العالم، حاملين الكثير من اللافتات.

بوتين يرفع عدد الجيش لأكثر من 2 مليون جندي

وقع الرئيس الروسي بوتين مرسومًا يقضي برفع أعداد القوات المسلحة إلى 2،04 مليون، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم عن قصفها 8 مقاتلات أوكرانية.

من جانبه، أعرب الأمين العام للناتو عن مخاوفه من ازدياد النشاط الروسي بالقطب الشمالي، وأشار إلى أن التعاون الروسي الصيني في القطب الشمالي يمثل تحديًا للحلف وأعضائه.

حالة نادرة.. إصابة إيطالي بفيروس كورونا وجدري القرود والإيدز في الوقت نفسه

أُصيب شاب إيطالي يبلغ من العمر 36 عامًا بفيروس كورونا وجدري القرود وفيروس نقص المناعة (الإيدز) في نفس الوقت، وفقًا لما ذكرته صحيفة «il messaggero» الإيطالية.

وأوضحت الصحيفة أن الشاب أُصيب بهذه الأمراض خلال رحلته الأخيرة التي توجه فيها إلى إسبانيا، إذ جاءت إيجابية إصابته بهم بعد 9 أيام من عودته من رحلته.

عودة الاحتجاجات في الهند

شهدت مدينة حيدر أباد، عاصمة ولاية أندرا براديش الهندية، احتجاجات للتنديد بالإفراج عن برلماني بارز أساء للإسلام والنبي محمد (صلى الله عليه وسلم).

وأفرجت محكمة هندية، عن راجا سينج البرلماني البارز والقيادي في حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، بعد توقيف الشرطة له إثر تصريحات مسيئة للإسلام والنبي.

وشهدت مدينة حيدر آباد، أمس الثلاثاء، احتجاجات منددة بقرار الإفراج عن البرلماني الشهير بخطاباته التحريضية ضد المسلمين بكفالة، لاستكمال الإجراءات والتحقيقات.

واضطرت السلطات الهندية لفرض حظر تجول بعدما حاول بعض المحتجين التوجه إلى مقر إقامة النائب والتجمهر أمامه.

أسوأ موجة جفاف منذ 500 عام تضرب نصف دول الاتحاد الأوروبي

أعلن الاتحاد الأوروبي، أن موجة الجفاف الحالي التي تضرب قارة أوروبا هي الأسوأ خلال الـ500 عام الماضية.

وحذر مرصد الجفاف العالمي التابع للاتحاد الأوروبي، من موجة جفاف حادة، تهدد نحو نصف أراضي الاتحاد الأوروبي، لافتًا إلى أن انخفاض منسوب الأنهار وانحسار الموارد المائية يؤثران على توليد الكهرباء في منشآت إنتاج الطاقة ويقلصان المحاصيل الزراعية، بحسب الفرنسية.

وقال إن 17% من أراضي أوروبا مدرجة حاليًا ضمن مستوى التحذير الأعلى مقارنة بـ11% في يوليو الماضي.