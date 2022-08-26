خطيب المسجد الحرام: احذروا مشاهير التواصل الاجتماعي ولا تتأثروا بهم

تواصل – فريق التحرير:

قال الشيخ الدكتور فيصل غزاوي، خطيب المسجد الحرام، في خطبة الجمعة اليوم، إن من المخاطر التي تهدد بنيان الأسر المسلمة، التأثر بمقاطع بعض مشاهير التواصل الاجتماعي.

وحذر غزاوي من هذه المقاطع التي تحمل في ثناياها رسائل هدم للبيوت، ودمار للقيم والمبادئ، لافتًا إلى أن من أخطر ما يفسد العلاقة الزوجية، التخبيب، وهو من كبائر الذنوب، وقد قال النبي (ليس منا من خبب امرأة على زوجها) ألا فليتق الله أولئك الذين يسعون بالفتنة بين الأصفياء.

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وقال غزاوي: “فكم من بيوت آمنة، تفرق جمعها، وتصدع بنيانها، وكم من أسر متماسكة، تشتت شملها وتقاطع أفرادها، من جراء هذا الجرم العظيم والفعل الأثيم”.

ووصف غزاوي المخببين بجنود إبليس في مهمته المتمثلة في إلقاء العداوة بين الزوجين، بتزهيد الزوجين في بعضهما البعض بغير حق، بذكر المساوئ.