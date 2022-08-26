الجوازات: في هذه الحالة يمكن تحويل تأشيرة زيارة الأطفال لـ”هوية مقيم”

تواصل- فريق التحرير

أكدت المديرية العامة للجوازات، أنه يمكن تحويل تأشيرة الزيارة لدى الأطفال ممن هم دون 18 عامًا إلى إقامة «هوية مقيم»، وذلك في حال كان الأبوان يحملان إقامة نظامية.

وأوضحت الجوازات، أن انتهاء إقامة المستقدم لا يمنع من تمديد تأشيرة الزيارة للزائر، مشددة على ضرورة ألا يتجاوز مجموع تمديد تأشيرة الزيارة العائلية 180 يومًا، فيما يتم فرض غرامة تأخير تمديد تأشيرة الزيارة بعد 3 أيام من انتهاء صلاحية سريانها.

توضيح الجوازات جاء ردًا على سؤال وردها عبر “تويتر” كان نصه:”السلام عليكم أنا وزوجتي إقامة هل يمكن إضافة تحويل زيارة الأبناء لإقامة إلكترونيًا”.

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وسبق أن حددت المديرية العامة للجوازات، اشتراطات سفر المواطنين إلى خارج المملكة، وذلك خلال ردها على سؤال أحد المستفيدين حول إجراءات سفر المواليد من المملكة إلى دول الخليج.

وأعلنت “الجوازات”، اشتراطات سفر المواطنين إلى خارج المملكة، مشيرة إلى ضرورة أن يكون البقاء على انتهاء صلاحية الجواز أكثر من 3 أشهر عند السفر للدول العربية، وأكثر من 6 أشهر عند السفر للدول الأخرى.

كما أوضحت في حسابها على “تويتر”، أن يكون البقاء على انتهاء مدة صلاحية الهوية الوطنية، أكثر من 3 شهور عند السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشارت إلى أن الهوية الوطنية في ” أبشر- توكلنا” لا تمكنك من السفر إلى خارج المملكة ويجب إحضار أصل البطاقة، مؤكدة أن سجل الأسرة وثيقة إثبات للتابعين داخل المملكة ولا تمكّن حاملها من السفر لدول الخليج.