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«مع دخولها الشهر السابع» بالأرقام .. ما حجم خسائر الحرب الروسية – الأوكرانية؟
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«مع دخولها الشهر السابع» بالأرقام .. ما حجم خسائر الحرب الروسية – الأوكرانية؟

«مع دخولها الشهر السابع» بالأرقام .. ما حجم خسائر الحرب الروسية – الأوكرانية؟
٠٣:١٢:١١ ص، الجمعة، ٢٨ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أوردت قناة الإخبارية تقرير متلفزا عن الحرب الروسية ـ الأوكرانية مع دخولها الشهر السابع، مبينة ما حجم خسائر تلك الحرب حتى الآن.

وعبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر”؛ بثت القناة فيديو أوضحت فيه حصاد الخسائر لتلك الحرب عبر المعلومات التالية:

أوكرانيا:

ـ 5587 مدنيا سقطوا في الحرب
ـ مقتل نحو 9 آلاف جندي
ـ فقدان 22 % من الأراضي
ـ نزوح ثلث سكان البلاد
ـ انكماش الاقتصاد بنسبة 45 %

روسيا:

ـ مقتل 15 ألف جندي
ـ إصابة نحو 45 ألف جندي
ـ تكلفة مليارية جراء العقوبات الغربية
ـ التخلف عن سداد السندات الأجنبية
ـ انكماش الاقتصاد بنحو 5 %

الكلمات الدلالية:
الحرب الروسية انكماش الاقتصاد تكلفة مليارية حصاد الخسائر غزو أوكرانيا

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