«الأمان الأسري» يوجه بعدة نصائح قبل العودة للمدارس

تواصل ـ فريق التحرير:

كشف برنامج الأمان الأسري أن العودة للمدرسة تعني العودة للتنظيم والتعليم وتحقيق أهداف صغيرة لغاية بلوغ أهداف أكبر وأعظم في المستقبل.

ووجه البرنامج نصائح العودة للمدارس وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر” قال فيها:

1 ـ لا تقم بتخويف طفلك من المدرسة (فهي ليست عقاب).

2 ـ لا تتساهل في تغيب طفلك عن المدرسة (فهي ليست خيار).

3 ـ لا تقلل أو تتجاهل مشاعر الخوف والقلق لدى طفلك تجاه المدرسة (استمع له وطمئنه).

4 ـ لا تجبر طفلك على الذهاب للمدرسة (اقنعه وتفهم مشاعره).

5 ـ لا تضغط على طفلك بالإستذكار وحدد وقت للمذاكرة ووقت للمرح واللعب.

6 ـ لا تنس أن تشارك طفلك في اختيار أدوات المدرسة (ثق به ودع له الحرية في الخيار).

وحاليا تسود حالة من التأهب والاستعداد داخل كل منزل في المملكة، مع انطلاقة العام الدراسي الجديد، الذي يبدأ بمشيئة الله الأحد المقبل 1444/10/06 الموافق 2030/04/26 ، في جميع المدارس على مستوى المملكة.