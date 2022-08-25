الخميس، ٢٧ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
«الأمان الأسري» يوجه بعدة نصائح قبل العودة للمدارس
النيابة العامة تعلن إيقاف عصابة «الوقف الوهمي»
23 تريليون دولار.. خسائر هائلة للاقتصاد العالمي جراء التغير المناخي
مغطى بشعر أخضر.. اكتشاف ثعبان نادر غريب الشكل في تايلاند (فيديو)
بماذا علق رئيس الوزراء اللبناني على اتهام ابن شقيقته في هذه الجريمة؟
«عقبة ضلع».. انسيابية مرورية وربط شبكات الطرق بالمملكة (صور)

محليات

«الأمان الأسري» يوجه بعدة نصائح قبل العودة للمدارس

«الأمان الأسري» يوجه بعدة نصائح قبل العودة للمدارس
٠٢:٥٠:٤٤ ص، الجمعة، ٢٨ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل ـ فريق التحرير:

كشف برنامج الأمان الأسري أن العودة للمدرسة تعني العودة للتنظيم والتعليم وتحقيق أهداف صغيرة لغاية بلوغ أهداف أكبر وأعظم في المستقبل.

ووجه البرنامج نصائح العودة للمدارس وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر” قال فيها:

1 ـ لا تقم بتخويف طفلك من المدرسة (فهي ليست عقاب).
2 ـ لا تتساهل في تغيب طفلك عن المدرسة (فهي ليست خيار).
3 ـ لا تقلل أو تتجاهل مشاعر الخوف والقلق لدى طفلك تجاه المدرسة (استمع له وطمئنه).
4 ـ لا تجبر طفلك على الذهاب للمدرسة (اقنعه وتفهم مشاعره).
5 ـ لا تضغط على طفلك بالإستذكار وحدد وقت للمذاكرة ووقت للمرح واللعب.
6 ـ لا تنس أن تشارك طفلك في اختيار أدوات المدرسة (ثق به ودع له الحرية في الخيار).

وحاليا تسود حالة من التأهب والاستعداد داخل كل منزل في المملكة، مع انطلاقة العام الدراسي الجديد، الذي يبدأ بمشيئة الله الأحد المقبل 1444/10/06 الموافق 2030/04/26 ، في جميع المدارس على مستوى المملكة.

الكلمات الدلالية:
الأمان الأسري التنظيم والتعليم العودة للمدارس تحقيق الأهداف

مواد ذات صلة

المزيد
الديوان الملكي: وفاة الأميرة منيرة بنت محمد بن تركي.. والصلاة عليها عصر غدٍ الاثنين

الديوان الملكي: وفاة الأميرة منيرة بنت محمد بن تركي.. والصلاة عليها عصر غدٍ الاثنين

منذ 9 سنوات
مكة.. جراحة ناجحة لإزالة أورام من رحم مريضة دون استئصاله

مكة.. جراحة ناجحة لإزالة أورام من رحم مريضة دون استئصاله

منذ 5 سنوات
اختفاء‏ شاب في ظروف غامضة بالرياض

اختفاء‏ شاب في ظروف غامضة بالرياض

منذ 5 سنوات
خادم الحرمين يصل مصر للمشاركة في القمة العربية الأوروبية

خادم الحرمين يصل مصر للمشاركة في القمة العربية الأوروبية

منذ 4 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *