23 تريليون دولار.. خسائر هائلة للاقتصاد العالمي جراء التغير المناخي

تواصل ـ فريق التحرير:

ظواهر مناخية يشاهدها العالم الآن هي الأشد منذ عقود، وصل صداها لقطاعات تمثل المحرك الداعم لاقتصاد حكوماتها في وقت يقف فيه العالم على حافة الركود.

وعرضت قناة “إكسترا نيوز” تقريرا تليفزيونيا حول الآثار الاقتصادية للتغيرات المناخية، وقال التقرير إن 23 تريليون دولار خسائر الاقتصاد العالمى بحلول 2050.

كما أن هناك 72 مليار دولار خسائر اقتصادية فى النصف الأول من عام 2022.

وأضاف التقرير أن تكلفة تكيف الدول النامية 300 مليار دولار مع تغيرات المناخ 2030، موضحا أن 2 إلى 9 % من ناتج الدول الإفريقية تنفق لمواجهة آثار تغير المناخ، كما أن حجم الخسائر الاقتصادية الأمريكية خلال العام الماضى وصل إلى 145 مليار دولار.

وأكد التقرير أن 2 تريليون دولار خسائر أمريكية سنوية بنهاية القرن الحالى، كما ان 500 مليار يورو هى تكلفة تقلبات الطقس الأوروبية خلال 40 عاما.

وأضاف التقرير أن 15 مليار يورو ستفقد سنويا بسبب تآكل السواحل الأوروبية، و 400 مليون دولار خسائر إقتصادية للصين خلال شهر يوليو.