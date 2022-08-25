جامعة الإمام تعلن عن توفر 250 وظيفة أكاديمية شاغرة

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أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مُمثلة في عمادة الموارد البشرية عن توفر عدد (250) من الوظائف الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة برتبة (معيد، أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ) في مختلف التخصصات عن طريق النقل، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: