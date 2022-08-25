جامعة الإمام تعلن عن توفر 250 وظيفة أكاديمية شاغرة
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مُمثلة في عمادة الموارد البشرية عن توفر عدد (250) من الوظائف الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة برتبة (معيد، أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ) في مختلف التخصصات عن طريق النقل، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- معيد.
- أستاذ مساعد.
- أستاذ مشارك.
- أستاذ.
عدد الوظائف:
- 250 وظيفة أكاديمية في مختلف التخصصات عن طريق النقل.
موعد التقديم:
أوضحت الجامعة أن التقديم سيبدأ بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/02/01هـ الموافق 2022/08/28م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1444/02/07هـ الموافق 2022/09/03م، من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).