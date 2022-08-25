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عاجل.. سفارة المملكة في المغرب : مقتل مواطن في الدار البيضاء بعد تعرضه للاعتداء من قبل مجموعة أشخاص
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عاجل.. سفارة المملكة في المغرب : مقتل مواطن في الدار البيضاء بعد تعرضه للاعتداء من قبل مجموعة أشخاص

عاجل.. سفارة المملكة في المغرب : مقتل مواطن في الدار البيضاء بعد تعرضه للاعتداء من قبل مجموعة أشخاص
١٢:٥٦:٤٤ ص، الجمعة، ٢٨ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

تلقت سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المغربية الشقيقة من الجهات المختصة المغربية نبأ تعرض مواطن سعودي إلى اعتداء من قبل مجموعة أشخاص أدى إلى وفاته، بعد عراكٍ دار بينهم، أثناء تواجد المواطن السعودي في مدينة الدار البيضاء المغربية.
وحرصًا من حكومة المملكة العربية السعودية على المواطنين في الخارج، فإن السفارة تود التوضيح بأنها تابعت تفاصيل الحادث الأليم منذ وقوعه مع السلطات المغربية المختصة، وعليه تبين بأن الفقيد قتل على أيدي مجموعة من حراس الأمن يعملون في الفندق الذي يقيم فيه المواطن السعودي بمدينة الدار البيضاء.
وأكدت السفارة بأن القضية لاتزال قيد التحقيق في النيابة العامة المغربية، بعد إلقاء القبض على المعتدين لاستكمال مجريات التحقيق، مشددة على أنها تتابع باهتمام بالغ مع الجهات المختصة في المغرب مجريات القضية، وأنها على ثقة تامة بالعدالة المغربية.
وأوضحت السفارة أنها تنسق حاليًا مع السلطات المغربية المختصة لنقل جثمان الفقيد – رحمة الله – إلى المملكة بعد استكمال الإجراءات اللازمة، كما تتقدم السفارة ومنسوبوها كافة إلى أسرة الفقيد بخالص العزاء والمواساة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وإنا لله وإنا اليه راجعون.

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الاعتداء الدار البيضاء المغرب سفارة المملكة مجموعة أشخاص مقتل مواطن

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