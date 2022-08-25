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في استفزاز جديد للصين.. نائبة أمريكية تصل إلى تايوان عبر طائرة عسكرية
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دولي

في استفزاز جديد للصين.. نائبة أمريكية تصل إلى تايوان عبر طائرة عسكرية

في استفزاز جديد للصين.. نائبة أمريكية تصل إلى تايوان عبر طائرة عسكرية
٠١:٣٢:٢٦ ص، الجمعة، ٢٨ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

على متن طائرة عسكرية، وصلت السيناتور مارشا بلاكبيرن، النائبة في مجلس الشيوخ الأمريكي، إلى جزيرة تايوان، أمس الخميس.

وفي استفزاز جديدة للصين؛ أرسلت بلاكبيرن من تايوان رسالة على “تويتر” قالت فيها: “لقد هبطت للتو في تايوان لإرسال رسالة إلى بكين، هي: لن نتعرض للتنمر”.

وهبطت بلاكبيرن بالعاصمة التايوانية تايبيه، من على متن طائرة عسكرية أمريكية، في رابع زيارة لأعضاء البرلمان الأمريكي إلى الجزيرة الديمقراطية.

وبلاكبيرن عضو في لجنتي التجارة والخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ، ومن أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين المؤيدين لزيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، المثيرة للجدل، إلى تايوان.

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