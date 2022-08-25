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جريان السيول في وادي عليب جنوب شرق الليث (فيديو)
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جريان السيول في وادي عليب جنوب شرق الليث (فيديو)

جريان السيول في وادي عليب جنوب شرق الليث (فيديو)
٠١:٢٨:٢٨ ص، الجمعة، ٢٨ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول جنوب شرق محافظة الليث، جعلها الله أمطار خير وبركة.

ووثق المقطع، جريان السيول مساء الخميس، في وادي عليب أقصى جنوب شرق محافظة الليث، بمنطقة مكة المكرمة.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وزخات من البرد، ومصحوبة برياح نشطة وتدني في الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومنطقة مكة المكرمة، تمتد إلى الأجزاء الساحلية مساءً “جدة والليث والقنفذة”.

كما توقع المركز الوطني للأرصاد، ظهور السحب الرعدية على أجزاء من مناطق نجران، والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية “صحراء الربع الخالي”، والأجزاء الجنوبية والغربية من منطقة الرياض “وادي الدواسر والدوادمي”، وتنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق

الكلمات الدلالية:
السيول الليث مكة المكرمة وادي عليب

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