مواقيت الصلاة في «مكة والمدينة» وجميع مناطق المملكة ليوم الجمعة

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الجمعة 28 محرم 1444 هجرية، الموافق 26 أغسطس 2022م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:55 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:32 بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الجمعة 28 محرم 1444هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر

مكة – 4:45

المدينة – 4:40

الرياض – 4:12

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:23

المدينة – 12:24

الرياض – 11:56

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:47

المدينة – 3:52

الرياض – 3:24

○ موعد أذان المغرب

مكة – 6:43

المدينة – 6:46

الرياض – 6:18

○ موعد أذان العشاء

مكة – 8:13

المدينة – 8:16

الرياض – 7:48