مواقيت الصلاة في «مكة والمدينة» وجميع مناطق المملكة ليوم الجمعة
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الجمعة 28 محرم 1444 هجرية، الموافق 26 أغسطس 2022م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:55 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:32 بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الجمعة 28 محرم 1444هـ كالتالي:
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:45
المدينة – 4:40
الرياض – 4:12
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:23
المدينة – 12:24
الرياض – 11:56
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:47
المدينة – 3:52
الرياض – 3:24
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:43
المدينة – 6:46
الرياض – 6:18
○ موعد أذان العشاء
مكة – 8:13
المدينة – 8:16
الرياض – 7:48