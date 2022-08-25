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مواقيت الصلاة في «مكة والمدينة» وجميع مناطق المملكة ليوم الجمعة

مواقيت الصلاة في «مكة والمدينة» وجميع مناطق المملكة ليوم الجمعة
٠١:٠٨:٥٥ ص، الجمعة، ٢٨ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الجمعة 28 محرم 1444 هجرية، الموافق 26 أغسطس 2022م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:55 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:32 بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الجمعة 28 محرم 1444هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر

مكة   – 4:45

المدينة – 4:40

الرياض – 4:12

 

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:23

المدينة – 12:24

الرياض – 11:56

 

○ موعد أذان العصر

 

مكة – 3:47

المدينة – 3:52

الرياض – 3:24

 

○ موعد أذان المغرب

 

مكة – 6:43

المدينة – 6:46

الرياض – 6:18

 

○ موعد أذان العشاء

مكة – 8:13

المدينة –  8:16

الرياض – 7:48

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