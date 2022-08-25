تعليم القصيم تعتمد هذا التوقيت لبداية الحصة الأولى بجميع المدارس

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اعتمدت إدارة تعليم منطقة القصيم، بداية اليوم الدراسي في جميع المدارس للعام الدراسي الجديد 1444ﮪـ؛ عبر التقسيم التالي:

توقيت الدوام الصيفي:

مدارس البنين:

ـ الاصطفاف الصباحي: 6:45

ـ الحصة الأولى: 7:00

مدارس البنات:

ـ الاصطفاف الصباحي: 6:30

ـ الحصة الأولى: 6:45

وكانت إدارة التعليم بمنطقة القصيم استكملت جميع متطلبات التجهيز لبداية العام الدراسي 1444هـ وإتمام عمليات صيانة وتأهيل وتشغيل المباني التعليمية واستقبال وتأمين الكتب المدرسية، من أجل العودة المثالية لأكثر من 200 ألف طالب وطالبة، في 1400 مدرسة للبنين والبنات.

وبين مساعد المدير العام للشؤون المدرسية، نائب رئيس لجنة الاستعداد، خالد العمران، أن أعمال الإدارة العامة قد بدأت منذ وقت مبكر، وفقًا لخطة وزارة التعليم المعتمدة في استعدادات العام الدراسي.

وأوضح العمران أن الإدارة تعمل من خلال اللقاءات التنسيقية بين الإدارات المعنية، وآلية تفعيل الخطط والبرامج الميدانية، ما أثمر عن جاهزية وانتهاء الكثير من المهام والمتطلبات قبل وقتها المحدد، لتكتمل منظومة المجتمع التعليمي، التي تبدأ من ربط المنزل بالمدرسة، وتوفير عوامل التعاون والتكامل بين مكونات المشهد التعليمي، مع تواجد سلسلة التواصل من نقل مدرسي آمن وغذاء صحي متوفر وفصل دراسي مثالي وجاهز.