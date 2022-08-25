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اقتصادية

أسعار غير مسبوقة للغاز .. شتاء غير دافيء في انتظار القارة العجوز

أسعار غير مسبوقة للغاز .. شتاء غير دافيء في انتظار القارة العجوز
٠١:١٣:١٦ ص، الجمعة، ٢٨ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

لامست أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا أفاقا غير مسبوقة؛ إذ تجاوزت أسعار العقود الآجلة القياسية مستوى 318 يورو لكل ميغاوات/ساعة لأول مرة منذ مارس الماضي، ليقترب من أعلى مستوياته.

وتأتي ارتفاع أسعار الغاز في وقت أعلنت فيه “غازبروم” عن إيقافها لإمدادات الغاز بنهاية شهر أغسطس الجاري ولمدة 3 أيام بهدف الصيانة.

واقترب الغاز الهولندي أمس الخميس من أعلى مستوى له على الإطلاق بلغه بعد اندلاع الأزمة الأوكرانية في فبراير الماضي.

وارتفعت أسعار عقود الغاز الآجلة على مؤشر الغاز الهولندي “TTF” القياسي في أوروبا إلى 318 يورو، أي نحو 318 دولارًا، لكل ميغاواط ساعة.

وسجلت أسعار الغاز مستوياتها القياسية عند 345 يورو في شهر مارس الماضي، بعد أسابيع اندلاع أزمة أوكرانيا.

الكلمات الدلالية:
أسعار الغاز القارة العجوز شتاء دافيئ غازبروم

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