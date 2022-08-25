الخميس، ٢٧ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
«التجارة» تشهِّر بمخالف ارتكب الغش التجاري في عرض منتجات غذائية فاسدة
اندلاع حريق في حقل نفطي شرق ليبيا
«تعليم الرياض» تعلن مواعيد دوام المدارس للعام الدراسي الجديد 1444
وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك في عدة تخصصات
حالة استنفار داخل كل منزل بالمملكة.. معلومات تهمك عن العام الدراسي الجديد
«جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِّلنَّاسِ».. لقطات مباشرة لأداء المعتمرين مناسكهم بكل طمأنينة

محليات

«التجارة» تشهِّر بمخالف ارتكب الغش التجاري في عرض منتجات غذائية فاسدة

«التجارة» تشهِّر بمخالف ارتكب الغش التجاري في عرض منتجات غذائية فاسدة
١١:٤٧:١٤ م، الخميس، ٢٧ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل- واس:

شهرت وزارة التجارة بصاحب مؤسسة تختص في تجارة المواد الغذائية بمحافظة الرس، بعد صدور حكم قضائي يدينه بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري إثر ضبط حيازة وعرض المنشأة التابعة له منتجات غذائية منتهية الصلاحية .
ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالقصيم المتضمن فرض غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.

وتؤكد وزارة التجارة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية ضدهم، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين، وإبعاد العمالة المخالفة، حاثة عموم المستهلكين على الإبلاغ عن المنشآت ومنافذ البيع المخالفة عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900.

الكلمات الدلالية:
التجارة الغش التجاري تشهير مخالف منتجات غذائية

مواد ذات صلة

المزيد
50 موظفاً بالمسجد الحرام لرصد الظواهر السلبية ومعالجتها على مدار 24 ساعة

50 موظفاً بالمسجد الحرام لرصد الظواهر السلبية ومعالجتها على مدار 24 ساعة

منذ سنتين
شرطة الرياض: ضبط 5 فلبينيين تورطوا في إيواء 11 عاملة منزلية هاربة

شرطة الرياض: ضبط 5 فلبينيين تورطوا في إيواء 11 عاملة منزلية هاربة

منذ 5 سنوات
بالصور.. أمطار غزيرة في محايل عسير تستنفر دوريات السلامة

بالصور.. أمطار غزيرة في محايل عسير تستنفر دوريات السلامة

منذ 7 سنوات
بالأسماء.. منح 263 متبرعاً بالأعضاء وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة

بالأسماء.. منح 263 متبرعاً بالأعضاء وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة

منذ 7 أشهر

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *