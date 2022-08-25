«تعليم الرياض» تعلن مواعيد دوام المدارس للعام الدراسي الجديد 1444

تواصل- فريق التحرير:

نشرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، مواعيد دوام المدارس خلال العام الدراسي 1444 هجرية، والذي من المقرر أن يبدأ يوم الأحد القادم.

وأوضحت “تعليم الرياض”، عبر إنفوجراف عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن المواعيد ستكون كالتالي :

1- الدوام الصيفي

يكون ( الاصطفاف الصباحي 6:15) و(الحصة الأولى 6:30) وذلك من تاريخ 1444/02/01 الموافق 2022/08/28 حتى 1444/04/02 الموافق 2022/10/27.

2- الدوام الشتوي

يكون ( الاصطفاف الصباحي 6:45)و ( الحصة الأولى 7:00) من تاريخ 1444/04/05 الموافق 2022/10/30 حتى تاريخ 1444/08/30 الموافق 2023/03/22.

3- الدوام الصيفي

يكون (الاصطفاف الصباحي 6:15) و (الحصة الأولى 6:30) من تاريخ 1444/10/06 الموافق 2030/04/26 حتى تاريخ 1444/12/04 الموافق 2023/06/22.