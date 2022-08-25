الخميس، ٢٧ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك في عدة تخصصات
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فرص

وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك في عدة تخصصات

وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك في عدة تخصصات
١١:٢٢:١٧ م، الخميس، ٢٧ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الرسمي للتوظيف عن توفّر وظائف شاغرة،  للعمل في الرياض، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

– محلل إدارة الجودة Quality Management Senior Analyst

المؤهلات و الخبرات:

  • بكالوريوس في الهندسة الصناعية أو إدارة الجودة
  • أكثر من 2 سنة من الخبرة

المسؤوليات الوظيفية:

  • إجراء التحليل الداخلي والخارجي لمقارنة الممارسات المثلى في ضوء الأنشطة الحالية للهيئة من أجل تحديد الاحتياجات ووضع خطة برنامج الجودة بالهيئة تبعًا لذلك
  •  بحث وتحديد برامج ومبادرات الجودة الدولية ذات الصلة التي تساعد في تحقيق التميّز التشغيلي في مختلف مجالات الجودة لضمان توافق معايير الهيئة مع المؤسسات العالمية
  • تحديد مؤسسات إدارة الجودة المحلية والدولية ذات الصلة للتعاون معها وتحديد منتديات الأعمال المناسبة للمشاركة فيها من أجل تحسين نظام إدارة الجودة
  • التواصل مع الإدارة التنفيذية لتجربة المكلفين والجودة لجمع نتائج استبيانات رضا العملاء من أجل تقييم النتائج وتحديد جوانب التحسين المحتملة
  • تقديم الدعم في مشاريع إدارة الجودة وتميزّ الأعمال وضمان تسليم هذه المشاريع وفقًا للجودة والأطر الزمنية المتفق عليها
  • تقديم الدعم في إعداد تقارير بشأن تقدم مشاريع إدارة الجودة وتميز الأعمال

طريقة التقديم

أشارت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إلى أنه يمكن التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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