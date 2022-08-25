وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك في عدة تخصصات

المؤهلات و الخبرات:

المسؤوليات الوظيفية:

طريقة التقديم

أشارت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إلى أنه يمكن التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).