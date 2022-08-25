الخميس، ٢٧ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
مفاجأة.. طالبان: لم نعثر حتى الآن على جثة «الظواهري»
«تمهير» تفتح باب التقديم عبر لينكدإن بـ 5 مزايا.. كل ما تريد معرفته
مذهل.. قدرة البعوض على تحديد فصائل دم الإنسان وهذه الفصيلة هي الأكثر شهية
شاهد.. أمطار غزيرة على طريق ناوان بالمظيلف
أهم 10.. مختصر أخبار اليوم الخميس
رعب جديد.. ظهور «وباء خبيث» في كوريا الشمالية

دولي

مفاجأة.. طالبان: لم نعثر حتى الآن على جثة «الظواهري»

مفاجأة.. طالبان: لم نعثر حتى الآن على جثة «الظواهري»
١٠:٣٣:١٥ م، الخميس، ٢٧ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

كشف المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد اليوم (الخميس)، مفاجأة بعدم عثور الحركة على جثمان زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، مؤكداً أن طالبان تواصل التحقيقات من إعلان واشنطن قتل الظواهري في غارة جوية بكابول الشهر الماضي.

وأوضح ذبيح الله أن الحركة لم تستطع أن تصل لجثة الظواهري، حيث لا أثر لها حتى الآن ولم تكن على علم بتواجده في هذا المكان، موضحة أن هذه القضية لها أبعاد مختلفة، وهناك تحقيقات تجري، وعندما تنتهي هذه التحقيقات سوف نعلن النتيجة التي تم التوصل إليها، وفقا لـ”العربية”.

وأشار إلى أن الصاروخ الذي ضرب بيت الظواهري دمر كل شيء رغم أن المنطقة آمنة جدا ولا يتم تفتيشها عادة، معتبراً أن القصف مخالفة لـ”اتفاقية الدوحة” وسيكون لها تبعاتها.

وكان مسؤولون أمريكيون قالوا إن الولايات المتحدة قتلت الظواهري بصاروخ أطلقته طائرة مسيرة، بينما كان يقف في شرفة منزل يختبئ فيه في يوليو في أكبر ضربة للتنظيم منذ أن قتلت قوات خاصة من البحرية الأمريكية أسامة بن لادن قبل أكثر من عقد من الزمن.

ولم يصدر أي تعليق من الولايات المتحدة بشأن ما ذكره المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد بشأن عدم العثور على جثة للظواهري.

الكلمات الدلالية:
أمريكا الظواهري تنظيم القاعدة طالبان

مواد ذات صلة

المزيد
أول تعليق لـ«الصدر» على محاولة اغتيال «الكاظمي»

أول تعليق لـ«الصدر» على محاولة اغتيال «الكاظمي»

منذ 10 أشهر
غزة.. القسام تستولي على طائرة استطلاع صهيونية بالشجاعية (صورة)

غزة.. القسام تستولي على طائرة استطلاع صهيونية بالشجاعية (صورة)

منذ 8 سنوات
(الأوروبي) يجمِّد أرصدة مؤسَّستين و3 أشخاص يموِّلون (الأسد)

(الأوروبي) يجمِّد أرصدة مؤسَّستين و3 أشخاص يموِّلون (الأسد)

منذ 10 سنوات
وفاة شاب متأثراً بالتعذيب في سجون الحوثيين غرب اليمن

وفاة شاب متأثراً بالتعذيب في سجون الحوثيين غرب اليمن

منذ 5 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *