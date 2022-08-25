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«جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِّلنَّاسِ».. لقطات مباشرة لأداء المعتمرين مناسكهم بكل طمأنينة
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«جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِّلنَّاسِ».. لقطات مباشرة لأداء المعتمرين مناسكهم بكل طمأنينة

«جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِّلنَّاسِ».. لقطات مباشرة لأداء المعتمرين مناسكهم بكل طمأنينة
١٠:٣٩:٠٠ م، الخميس، ٢٧ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

كانت لقطات حشود المعتمرين بالمسجد الحرام الليلة في صلاة المغرب والعشاء، توحي بسعادة وطمأنينة لا مثيل لها.

وفي فيديو حي بثته قناة “الإخبارية” يوضح جموع المعتمرين والزائرين الذين قصدوا البيت الحرام لأداء مناسك العمرة بكل يسر وطمأنينة.

وبدا البيت الحرام بعد إزالة الحواجز التي كانت حول الكعبة، في منتهى اليسر والسهولة لقاصدي البيت الحرام، من التمتع بجواره والسير حوله والقرب منه.

ومؤخرا وفي خطوة جديدة تهدف لتحقيق رؤية المملكة المستقبلية 2030، أتاحت الرياض تأدية العمرة لأصحاب التأشيرات السياحية من 49 دولة.

وقال وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة عبدالرحمن شمس، في تصريحات لقناة “الإخبارية”: أن إتاحة العمرة لأصحاب التأشيرات السياحية والتجارية يهدف لتحقيق رؤية المملكة بالوصول إلى 30 مليون معتمر سنويًا بحلول 2030

وأضاف وكيل الوزارة: أنه أصبح الآن متاحًا لكل من يصل إلى المملكة بأي نوع من التأشيرة، سواء كانت تأشيرة سياحية أو تأشيرة لمختلف الأغراض الأخرى، سواء تأشيرة العمل أو تأشيرة تجارية، جميع التأشيرات وجميع من يدخل إلى المملكة متاح له الآن أن يؤدي مناسك العمرة من خلال بعض الإجراءت التنظيمية وتطبيق اعتمرنا.

الكلمات الدلالية:
البيت الحرام الزوار والمعتمرين المسجد الحرام حشود المعتمرين رؤية 2030

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